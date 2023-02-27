Prof. Dr. Temiz, 'Ülke genelinde 500'e yakın diri fay hattı bulunuyor'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar 10 bin üzerinde artçı sarsıntı ve depremin meydana geldiğini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Temiz, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde 500'e yakın diri fay hattının bulunduğunu söyledi.

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  • 27.02.2023 14:09
  • Güncelleme: 27.02.2023 14:09
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Prof. Dr. Temiz, 'Ülke genelinde 500'e yakın diri fay hattı bulunuyor'
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar 10 bin üzerinde artçı sarsıntı ve depremin meydana geldiğini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Temiz, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde 500’e yakın diri fay hattının bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde yer aldığını ifade eden Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Temiz, ülke olarak depremle yaşamayı öğrenmeyi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konusunda uyarılarda bulundu.

10 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 binin üzerinde artçı sarsıntı ve depremin meydana geldiğini hatırlatan Temiz, “6 Şubat günü iki büyük deprem meydana geldi ve bu depremlere bağlı olarak birçok ilimiz etkilendi. Bu depremlerden dolayı şu ana kadar 10 binin üzerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu süre içerisinde bunların olması doğal ve bu sarsıntılar devam edecektir. Ülkemizde 500’ün üzerinde aktif fay bulunmaktadır. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından tanımlanmış, çalışılmış faylar bulunmaktadır.” dedi.

Akdağmadeni ve Çekerek ilçesinde diri fay hatları bulunuyor

Yozgat genelinde de aktif fayların bulunduğunu söyleyen Temiz, “Yine Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde aktif, diri faylar bulunmaktadır. Bunlar da yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğa sahiptir. Bu nedenle Yozgat genelinde ve etrafındaki diğer illerden gelebilecek olan depremlerden il olarak etkilenebiliriz. Bunun için hazırlıklı olmamız da ve gerekli tedbirleri almamızda fayda var. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ve gerekli önlemleri mutlaka almalıyız” şeklinde konuştu.

İHA

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