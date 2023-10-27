Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in, Gazze ve Filistin’de yaşanan insanlık suçlarının bir asırlık tarihî arka planını kısa anekdotlarla açıkladığı, Şahit Ümmet olarak Müslümanların üzerine düşen vazifelerin neler olduğunu ifade ettiği, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Müslümanlar için ne ifade ettiğine özlü bir şekilde değindiği ve alınması gereken önlemler konusunda çağrıda bulunduğu, "Gençler için Gazze ve Filistin" başlıklı dersi yayınlandı.

https://www.youtube.com/watch?v=SFGHZokwnm8