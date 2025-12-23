Prof. Mehmet Şahin 'Kayseri Tayyare Fabrikası'nı anlattı

Melikgazi Belediyesi tarafından “Kayseri Tayyare Fabrikası” konulu söyleşi programı düzenlendi. Program, Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Söyleşide Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kayseri Tayyare Fabrikası’nın kuruluşu ve tarihî süreci hakkında bilgi verdi. Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri’de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi gibi güzel, güzide bir liseyi Kayserimize kazandırdık. Amacımız aslında 100 yıl önce başlayan hikayenin tekrar hayata geçmesi, Kayseri’nin sanayisine yön vermesi, ülkenin sanayisine yön vermesi ve bizim gurur duyacağımız yeni nesillerin, gençlerin burada inşallah yetişmesini sağlamak. Bu kapsamda havacılıkla ilgili birçok çalışmayı yapmayı arzu ediyoruz, yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yeni alımını yaptığımız Havacılık Lisesi’ne başladı. İngilizce hazırlık okuyorlar. Bunları motive etmek üzere İstanbul’da TEKNOFEST’le birlikte ziyaretlere tabi tuttuk, TEKNOFEST’e katıldılar. Yine akabinde Ankara’da TUSAŞ’ı, ASELSAN’ı ziyaret ettiler. Belki birçoğunuzun görmediği Gökbey helikopterine dokundular, KAAN uçağını gördüler, Hürkuş’u gördüler, onu üreten mühendislerle teknik elemanlarla görüşme imkanları oldu. Dolayısıyla bu tür faaliyetler inşallah sürecek. Buradan inşallah mezun olacak gençlerimiz de yine Selçuk Bayraktar gibi ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller olacaktır. Çocukluğumda bir tayyare fabrikası ismi geçer, burada uçak üretilmiş der ama hikaye mi gerçek mi bilmezdim, kimse de bilmezdi. Daha sonrasında Kalkınma Ajansı’na genel sekreter olarak başladığımda bölgemizin potansiyellerini arayıp araştırıp 'Burada neler yapılması lazım? Kayseri’yi nasıl kalkındırırız?' ile ilgili fikir alışverişinde bulunurken bir baktık ki savunma sanayiinde, havacılıkta Kayseri Türkiye’de ilk temel taşı. 1949-50 yılında Marshall yardımlarıyla birlikte maalesef bu uçak üretimi durmuş ve Hava İkmal Bakım Onarım Merkezi olarak devam etmiş. Hedefimiz inşallah tekrar Kayseri’nin havacılıkta, uçak üretiminde, uçak parçalarının üretiminde söz sahibi olmasıdır" ifadelerinde bulundu.