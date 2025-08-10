Prof. Özkan Yeni Ufuklar'da Güven Tazeledi: Milli Kimlik Vurgusu
2002 yılında kurulan ve Kayseri, İstanbul ile Ahlat'ta faaliyet gösteren Yeni Ufuklar Derneği, genel kurulunu gerçekleştirdi. Derneğin Onursal Başkanı İbrahim Sungur'un da katılımıyla gerçekleşen kongrede, tek listeyle gidilen seçimde Prof. Dr. Nevzat Özkan yeniden Genel Başkan seçildi.
Özkan’dan Hukuka ve Tarafsızlığa Net Mesaj
Kongrede yaptığı konuşmada hukukun toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Özkan, yolsuzlukla mücadelenin sadece bir siyasi söylem değil, milletin vicdanını ilgilendiren bir hukukî zorunluluk olduğunu belirtti. “Hâkim ve savcılarımızın görevlerini tarafsızlıkla yerine getirmesi, kamu vicdanı açısından hayati önemdedir,” diyen Özkan, siyasi kaygılardan uzak, objektif hukuk kurallarının işletilmesi gerektiğini ifade etti.
Anayasa’nın İlk Dört Maddesi Kırmızı Çizgi
Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefini desteklediklerini belirten Özkan, toplumsal barışın sağlanmasının ülke için büyük bir kazanım olacağını söyledi. Ancak Anayasa’nın ilk dört maddesi ile Türk kimliğini düzenleyen 66. maddeye yönelik herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşı olduklarını vurguladı. “Devletin şekli ve nitelikleri tartışmaya açık değildir,” diyerek bu konuda tavizsiz duruşlarını ortaya koydu.
Yeni Yönetim Kadrosu
Genel kurulda belirlenen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
- Prof. Dr. Nevzat Özkan
- Adnan Kenanoğlu
- Mümtaz Beğen
- Mustafa Karahançer
- Sedat Erdem
- Muharrem Yiğen
- Nurullah Mert Kahyaoğlu
- Serdar Kozan