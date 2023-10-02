Prof. Şahin Güven Hoca'nın Tefsir Dersleri Başlıyor

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Şahin Güven Hoca'nın Tefsir Dersleri İlim Yayma cemiyeti Furkan Doğan Yurdunda başlıyor.

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  • 02.10.2023 15:45
  • Güncelleme: 02.10.2023 15:45
Prof. Şahin Güven Hoca'nın Tefsir Dersleri Başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Prof. Dr. Şahin Güven'in periyodik olarak devam ettirdiği İlim Yayma Cemiyeti kayseri Şubesi'ndeki Tefsir Dersleri 2 Ekim tarihi itibarıyla başlıyor.

İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Merhum Prof. Dr. Zeki Duman Hoca'nın İlim Yayma'da başlattığı, tefsir derslerini onun vefatından sonra öğrencisi eski Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven devam ettiriyor.

Her hafta pazartesi günleri, yatsı namazını müteakip başlayacak olan tefsir derslerine ailecek katılınabiliyor.

Kayseri Gündem
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