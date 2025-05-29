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Prof. Tufan Gündüz, 'Kızıl Elma Neresidir'i anlatacak

Düzenlediği birbirinden farklı etkinlikler, konferanslar, konserler ve tiyatro oyunları ile vatandaşları sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, akademisyen ve tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz'ü ağırlayacak.

Prof. Tufan Gündüz, 'Kızıl Elma Neresidir'i anlatacak

Yapılacak olan konferansla ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Melikgazi'de kültür ve sanatı herkesin ulaşabileceği bir noktaya taşımak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak için dolu dolu birçok program düzenliyoruz. Bu etkinliklerin en güzel yanı vatandaşlarımızla daima bir araya geliyor olmak. Bu kapsamda Mektep Melikgazi'de devam eden konferanslarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Akademisyen ve tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz Hocamızın katılımı ile gerçekleştireceğimiz “Kızıl Elma Neresidir?” başlıklı bir konferans düzenleyeceğiz. Programımız Sabancı Kültür Merkezinde 31 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Tarih, kültür ve millet olma bilincine dair çok şeyin konuşulacağı bu güzel etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyorum." dedi.

Haber Merkezi

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