Prof. Zülfikar Durmuş, NEVÜ İlahiyat Dekanı oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İlahiyat Fakültesi ‘Dekanlık Görevine’ asaleten Prof. Dr. Zülfikar Durmuş atandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) onayı ile İlahiyat Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, 13/4/2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunca yapılan oylama ve Başkanlık Kararı ile İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine asaleten atandı. NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin YÖK tarafından İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine asaleten atanan Prof. Dr. Zülfikar Durmuş’a görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.