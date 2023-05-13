Propaganda yasağı başladı

 Türkiye yarın sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kurallarına göre seçim yasakları da bugün 18:00 itibariyle devreye girdi. 18:00 itibariyle başlayan propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sabah 06.00'dan gece yarısına kadar ise alkol satışı yasak olacak.

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  • 13.05.2023 19:39
  • Güncelleme: 13.05.2023 19:39
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Propaganda yasağı başladı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine saatler kaldı. Ülke genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak. Bu kapsamda da Cumhuriyet Meydanında stantlarını kuran partiler propaganda yasağı kapsamında stantlarını, parti bayraklarını ve flamalarını kaldırdı. 

PROPAGANDA YASAĞI BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanıncaya kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

ALKOL SATIŞI GECE YARISINA KADAR YASAK

Yarın sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları da uygulanacak. Buna göre yarın saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Bununla birlikte seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

18.00'DEN SONRA DÜĞÜN YAPILABİLECEK

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek. Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

1ha

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