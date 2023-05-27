Propaganda yasağı başladı

Cumhurbaşkanı Seçimlerinin 2. Tur’u yarın gerçekleşecek. Bu kapsamda seçim yasakları da başladı. Ülke genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak. Bu kapsamda da Cumhuriyet Meydanında stant kuran partiler stantlarını, parti bayraklarını ve flamalarını kaldırıyor.

PROPAGANDA YASAĞI BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün saat 18:00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanıncaya kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak. İçkili mekanlar kapalı olacak. Kolluk kuvvetleri hariç silah taşınması yasak.

Yayın yasağı, YSK'nın kararıyla erken bitebilir.