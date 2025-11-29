'Prostat hastalığında en kritik nokta zamanında tedavi'

Prostat büyümesi, 50 yaş üzeri erkeklerde ortaya çıkan ve idrarı yapmada zorlukla belirti veren bir hastalıktır. Uzmanlar, çoğunlukla ilaç tedavilerinin başarılı sonuçlar verdiğini belirtirken zamanında tedavinin önemini vurguluyor.

‘YILDA BİR DEFA MUAYENE YAPILMALI’

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Öztürk, zamanında tedavinin öneminden ve tedavi türlerinden bahsetti. Öztürk, “Ama bazı hastalarımızda ilaç tedavilerini kullandığı halde veya daha önce fayda ederken artık fayda etmez duruma geldiği oluyor. Bu hastalarımızda artık cerrahi tedavi seçeneklerini düşünmeye başlıyoruz. Cerrahi tedavi seçenekleri olarak da lazerle tedaviler günümüzde yaygınlaştı ve HoLEP, plazma kinetik veya TURP prostatektomi dediğimiz cerrahi seçenekleri değerlendirmekteyiz.Hastaların prostatının büyüklüğüne ve hastalarımızda bulunan sıkıntıların yapısına bağlı olarak cerrahi tedavi seçeneklerinden hangisini kullanacağımızı biz ürologlar değerlendirip ona göre tedavi yapmaktayız. HoLEP tedavisi, lazerle prostatın çok hızlı bir şekilde ve kanamasız olarak yapılabildiği bir tedavi seçeneği ve hastalarımızı yaklaşık olarak iki gün hastanede misafir ettikten sonra taburcu edebildiğimiz bir hastalık. Prostat hastalığındaki en önemli nokta, zamanında tedavi, mutlaka üroloji hekimlerine yılda bir defa görünüp medikal tedavi mi gerekiyor, yoksa cerrahi tedavi mi gerekiyor sorusunu takip ettirmemizi şiddetle tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.