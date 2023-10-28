Protestocu Gençler McDonalts Reklamlı Tramvayın önünü kestiler

İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu vahşetleri protesto eden gençler, Kayseri Cumhuriyet Meydan durağında McDonalts giydirme reklamlı tramvayın önünü keserek geçişini engellediler.

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  • 28.10.2023 23:39
  • Güncelleme: 28.10.2023 23:39
Protestocu Gençler McDonalts Reklamlı Tramvayın önünü kestiler

İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu vahşetleri protesto eden gençler, Kayseri Cumhuriyet Meydan durağında McDonalts giydirme reklamlı tramvayın önünü keserek geçişini engellediler.
Yarım saate yakın İsrail katliamlarına destek olduğunu ilan eden Mcdonalts reklamlı tramvayın geçişini engelleyen protestocu gençler, Cumhuriyet Meydanında devam eden protesto alanından halkı mağdur etmemek için gelen ikazlardan sonra tramvayın önünden çekildiler.

1ha

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