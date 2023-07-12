Protez bacağına kavuşmak için 11 günde 11 kilo verdi

Sivas’ta yaşayan Güler Tek, geçirdiği ameliyatlar sonucu bacağının birini kaybetti. 7 yılda 7 defa ameliyat geçiren ve bacağı ampute edilen Güler Tek’in tek umudu olan protez bacak ise fazla kilosu nedeniyle takılamadı. Fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan Tek, protez bacağın takılacağı günü bekliyor.

Sivas’ta yaşayan 48 yaşındaki Güler Tek, 2007 yılında yumuşak doku kanseri teşhisi ile Ankara’da tedavi altına alındı. 7 yılda 7 ameliyat geçiren Güler Tek’in sağ bacağı yapılan son ameliyatla diz üstünden ampute edildi. Ampute edildikten sonra protez takılması için İstanbul’a giden Tek, kilo fazlası nedeniyle protez takılamayacağını öğrendi.

Tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Tek, sosyal medyadan ulaştığı doktor sayesinde mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Yapılan araştırmalar sonucu ameliyat olmasında herhangi bir engel bulunmadığı anlaşılan Güler Tek, Sivas Numune Hastanesi’nde mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası 11 günde yaklaşık 11 kilo verdi. Protez takılması için 30 kilo daha vermesi gereken Güler Tek, protezin takılacağı günü merakla bekliyor.

7 yılda 7 ameliyat geçirdi

Teşhis konulduğu günden bu yana zorlu bir süreç geçiren Güler Tok, 32 yaşında Ankara’ya sevk edildiğini söyleyerek, “7 senede 7 ameliyat geçirdim. 8’nci senede bacağımı kestiler yani ampute ettiler. Amputeden sonra süreç baya uzundu. Birkaç kere ameliyat geçirmek zorunda kaldım. Sonrasında kesmeye karar verdiler bende kabullendim. 3 kere İstanbul’a gittik. Bütün protezcileri dolandık. Sadece kilolu olduğum için protezim olmadı” dedi.

Sosyal medyadan ulaştığı doktor ile umutlarının yeşerdiğini belirten Tok, şunları kaydetti:

“Meriç Emre Bostancı’yı sosyal medyadan takip ediyordum. Görünce mesaj attım. Araştırmadan mide küçültme ameliyatı yapamayacağını söyledi, ampute hasta ameliyat etmedim dedi. Meriç hocam araştırdı, 15 gün sonra bana dönüş yaptı. Geldim, görüştük ve onayladı. Mide küçültme ameliyatımı Sivas Numune Hastanesi’nde Op. Dr. Meriç Emre Bostancı hocama oldum. Tamamen ücretsiz bir şekilde oldum. 4 gün serum süreci oldu. 11 gün sıvı diyetimiz oldu. 11 günde 11 kilo verdim. Benim için süper bir şey. Kilo veremiyordum, verdiğim kiloları geri alıyordum. Ama bu 11 kiloyu verince çok sevindim, devamı da gelir inşallah. Protez için en az 40 kilo vermem gerekiyor. 117 kilo ile başladık, şu an 11 kilo verdim. 30 kilo daha vermem lazım ki protez takılsın.”

“Hayalim kimseye bağımlı olmamak”

Protez takıldığında torunu ile vakit geçirmek istediğini söyleyen Güler Tek, “Hayalim kimseye bağımlı olmamak. Torunumla, çocuklarımla, kızımla gezmeye gitmek. Eski hayatıma dönmek istiyorum, çalışma hayatıma dönmek istiyorum. Ben hayata çok bağlı bir insanım. Hayatı, insanları, çocukları seviyorum. Parkta, bahçede onlarla koşturmak oynamak istiyorum artık” dedi.

Ameliyatı yapan Op. Dr. Meriç Emre Bostancı, “Hastamız yumuşak doku tümörü nedeniyle diz üstü bacak ampütasyonu yapılan bir hasta. Hastanın zaman içerisinde artan kiloları sebebiyle, protez uyumsuzluğu nedeniyle ciddi problem yaşamaktaydı. Kürşat hocamızla birlikte tekrar değerlendirerek ameliyat kararı aldık. 11 gün içerisinde 11 kilo kadar kaybı oldu hastamızın. Şu anda hayatından gayet memnun” ifadelerini kullandı.

Gastroenteroloji Cerrahisi Hekimi Veli Kürşat Çayhan ise şunları söyledi:

“Hastamız ampute olduğu için, fiziksel mobilizasyonu sorunlu olacağı için bu süreçte tereddütlerimiz vardı. Çünkü çok fazla yapılan bir iş değildi. Bu konuda araştırmalar yaptık. Fayda görebileceğini düşündüğümüz için bu cerrahiye kalkıştık. Sonuçlarından da şu an için mutluyuz. Bu tarz hastalar da çaresiz değiller.”