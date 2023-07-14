Protokolden 15 Temmuz şehidinin ailesine ve mezarına ziyaret

Kayseri protokolü, Ankara'daki Polis Özel Harekat Merkezi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in ailesini ve mezarını ziyaret etti.

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  • 14.07.2023 16:08
  • Güncelleme: 14.07.2023 16:28
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Protokolden 15 Temmuz şehidinin ailesine ve mezarına ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri protokolü, Ankara’daki Polis Özel Harekat Merkezi’nde 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesini ve mezarını ziyaret etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in Bünyan ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Burada şehidin ailesi ile sohbet eden Çiçek ve Büyükkılıç, daha sonra Şehit Cennet Yiğit’in mezarını ziyaret etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından protokol, şehidin mezarına karanfil bıraktı.

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İHA

Kayseri Gündem
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