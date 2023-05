Protokolden 19 Mayıs mesajları

Kayseri Protokolü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Vali Çiçek: “Cumhuriyetimiz gençlerimize emanettir”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Çiçek, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Türk Milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan kurtuluş mücadelesi; tarihin tozlu sayfalarında bırakılmak istenen bir milletin şahlanarak, küllerinden yeniden doğuşuna giden yoldaki ilk adımdır. 19 Mayıs’ı gençlerimize bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." sözüyle gençlerimize duyduğu güveni ve onlara olan inancını vurgulamıştır. Gençler, bir milletin geleceğidir. Gençlere inanan, onlara değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Sevgili gençler; vatanımızı canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakârlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz, sizlere emanettir. Bu emaneti korumak, daha ileri noktalara taşımak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için çok çalışmalısınız. İdeallerinin peşinden kararlılıkla giden, güçlü, dinamik, özgüvenli, milli ve manevi değerlere sahip gençler olarak yetişmeniz en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz milletimizin, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci’nin mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 104 yıl önce yakılan ve hiçbir zaman sönmeyecek olan kurtuluş meşalesinin, Türk tarihinin en önemli sayfalarından birisi olduğunu söyledi.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919 tarihi, zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Kurtuluş meşalesinin Samsun’dan ateşlenerek, Anadolu’nun her köşesine yayılan ve tarihte görülmemiş bir zaferle sonuçlanan bağımsızlık mücadelemizin de başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyetini Türk gençliğine emanet ederek, onlara duyduğu güveni göstermiştir. Bu kutsal emaneti ancak araştıran, değişen dünyayı, yenilenen teknolojiyi ve dijitalleşen endüstriyi iyi takip eden gençlerimiz daha ileriye taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, bütün vatandaşlarımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk`ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın’ın mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir heyecan ve coşku ile kutladıklarını belirten Başkan Yalçın’ın mesajında, “Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919’da Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı özgürlük hareketi, tüm yurdumuza yayılmış, halkımızın azim ve kararlığıyla verilen mücadele sonucunda büyük zafere ulaşılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşünen Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetimizin muhafazası ve savunulması görevini, her zaman inandığı ve en çok güvendiği Türk gençliğine vermiştir. Bugün gösterdiğimiz çabalar, yapılan çalışmalar geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak, onlara daha güçlü, daha müreffeh bir ülke bırakmak içindir. Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakârlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz ve devletimiz gençlerimize emanettir. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle çok çalışılmalı, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret edilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

KTO Başkanı Gülsoy: “19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdesidir”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdesi olduğunu hatırlatan Başkan Gülsoy, “19 Mayıs 1919 kurtuluş mücadelemizin başlangıcı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan sürecin ilk adımıdır” dedi.

Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Türk milletinin kudret ve kuvvetine dayanarak, kendi kararlarını kendisinin vereceği tam bağımsız bir devlet için yola çıkışlarının 104. yıldönümünün haklı gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs, dünyadaki ezilmiş ve işgale uğramış milletlerin simgesidir. 19 Mayıs bağımsızlığa, özgürlüğe duyulan inancın birliği, tekliği ve asla vazgeçilmezliğidir. 19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin müjdesidir. Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanan bu tarihi günde; geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerin, her anlamda ve düzeyde kendilerini çağın gerekleri doğrultusunda yetiştireceklerine, Büyük Önder Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ diyerek 19 Mayıs’ı armağan ettiği umudumuz olan gençlerimizin; bağımsızlığa, Cumhuriyet’e, Atatürk ilkelerine ve 19 Mayıs’ın ruhuna sahip çıkacağına inancım tamdır. Gençlerimiz, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük teminatıdır. Emanetlerine sahip çıkan gençlerimiz, dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kast eden ihanet ve şer odaklarına fikirleri, çalışkanlıkları ve vatan sevgileri ile geçit vermeyecektir. Kendi tarihini, kültürünü bilen, milli benliğine sahip çıkan ve değerlerini yeni nesillere aktarabilen milletler, ilelebet yaşarlar. Bizler de devlet, millet ve iş dünyası olarak gençliğimize sahip çıkmalı, gençlerimize çıktıkları yolda yol göstermeli, onlara fırsat vermeliyiz. Çok daha müreffeh bir ülke olmanın en temel yolu budur. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs 1919’un 104. yıldönümünde; milletimizin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; vatanımızı muhteşem bir mücadele sonucunda istilacılardan kurtararak bizlere emanet eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu uğurda can veren aziz şehitlerimize rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi de minnet, saygı ve rahmetle anıyorum."

Başkan Çolakbayrakdar: “19 Mayıs, milli uyanışın sembolüdür”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “19 Mayıs, Milli uyanışın sembolüdür” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak, milletle birlikte İstiklal mücadelesinin meşalesini yaktığı gündür. 19 Mayıs 1919 günü, Türk Milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır. O gün yanan İstiklal ve Bağımsızlık Meşalesi’nin alevleri bu gün çok daha güçlü şekilde milleti aydınlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin güçlü Türkiye’sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirmiştir ve bu bayramı onlara hediye etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.”

Başkan Büyükkılıç: "Gençlerimize yönelik projeler devam edecek"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 104 yıl önceki aynı şuurla, aynı kararlılıkla birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sürdüğünü ifade ederek, Kayseri’de donanımlı ve eğitimli bir gençlik yetişmesine özen gösterdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, 19 Mayıs’ın 104. yıl dönümüne vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “19 Mayıs, 104 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür. 19 Mayıs, milli iradenin, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, güçlü bir inancın uyandığı gündür” dedi. 104 yıl önceki aynı şuurla, aynı kararlılıkla birliğin, beraberliğin sürdüğünü ifade ederek, Kayseri’de donanımlı ve eğitimli bir gençlik yetişmesine özen gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ve Spor A.Ş.’miz marifetiyle gençlerimiz için çok kıymetli etkinlik ve faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Yine KAYMEK’imiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül aldığımız Değer Gençlik Projesi ile değerlerimiz ışığında bir nesil yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Kütüphanelerimiz, müzelerimiz, millet bahçelerimizle, ilçelerimiz de dâhil olmak üzere gençlik merkezlerimizle, sosyal ve spor tesislerimiz ile gençlerimiz ve öğrencilerimize sağladığımız desteklerimizle Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma yönünde özverili bir gayretin içerisindeyiz. Ülkemizin üreten gücü olacak dinamik, nitelikli, donanımlı gençlerimizi göz bebeğimiz olarak görüyor, onlara söz hakkı veriyoruz. Kurmuş olduğumuz Gençlik Meclisimizle de bunu gerçekleştirmeye, gençlerimizi yönetime dâhil etmeye özen gösteriyoruz."

Başkan Büyükkılıç, ülkenin geleceği olan gençlerin için eğitimin, sağlığın, sporun olmazsa olmaz nitelikte olduğunu ve bu konuda emeklerini hiçbir zaman esirgemediklerini ifade ederek, “Sürekli ifade ettiğimiz gibi gençlerimizin de, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, inancımıza, devletimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutacak bir gençlik olacağına yürekten inanıyoruz. Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz” diye hitap ettiği gençliğimiz, geçmişte bunu gerçekleştirmiş, gelecekte de gerçekleştirmeye adaydır” diye konuştu. Mesajında, gençleri en büyük güçleri olarak gördüğüne işaret eden Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık sadece elindekilere sahip çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alma kararlığını 2023 hedefleriyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle gösteren bir Türkiye’miz var. Bu anlamda gençlerimiz bizim en büyük gücümüz olurken, makarr-ı ulema, makarr-ı evliya olarak bilinen veliler ve âlimler şehri Kayseri’mizde gençlerimize ve şehrin eğitim seviyesini yükseltmeye yönelik projelerimiz de devam edecek” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, mesajını şu sözlerle sonlandırdı;

“Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye’mizin geleceğini, gençlerimiz başta olmak üzere, hep birlikte inşa etmeye yönelik niyetimizi ve gayretimizi buradan yineliyor, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve rahmetle anarken, başta gençlerimiz olmak üzere aziz Türk milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

KESOB Başkanı Odakır: “Geleceğimiz gençlere emanet”

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, “Şehrimizin, ülkemizin geleceği gençlerimize emanet. Gelecek onlarla inşa edilecek, onlarla gelecek yüzyıllara taşınacaktır. Gençlerimize güveniyor, inanıyor ve bu özel günlerini içtenlikle kutluyorum” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıldönümü dolasıyla bir açıklama yaptı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda 19 Mayıs’ın tarihsel bir dönüm noktası ve Türk milletinin kurtuluşunun en önemli tarihi günlerinden birisi olduğunu söyledi. Odakır, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a ayak basarak kurtuluş meşalesini ateşlediğini

belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“1919 yılının koşullarında Türk milleti zorluklar içerisindeydi. Memleket işgal altında, varlık ve yokluk savaşı veriyordu. Osmanlı son dönemlerinde bir çıkış yolu arıyor, vatan toprağında ay yıldızlığı bayrağın ilelebet dalgalanması için can siperane bir mücadele içerisindeydi. İşte bu zorlu koşullar içerisinde Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a ayak basarak memleket sathında tam olarak kurtuluş meşalesini ateşledi. Bu mücadelenin neticesinde de Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi, geleceği gençlere emanet etti. Gençlerimizin omuzlarındaki sorumluluk ağırdır ve gençlerimiz bunun farkındadır. Bizler de gençlerimizden ümitliyiz, onlara inanıyor ve güveniyoruz. Şehrimizin, ülkemizin geleceği gençlerimize emanet. Gelecek onlarla inşa edilecek, onlarla gelecek yüzyıllara taşınacaktır. Her bir gencimizin bayramını kutluyor, gözlerinden öpüyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanı uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizi, hayatını kaybeden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Türkiye Yüzyılı’nda sorumluluklarımız fazladır. Bu bilinçle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, nice bayramları görmeyi Allah’tan niyaz ediyorum.”

Rektör Karamustafa: “Genç kuşaklar geleceğimizin teminatıdır”

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Genç kuşaklar geleceğimizin teminatıdır” dedi.

Rektör Karamustafa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimiz olan gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs’ın önemine vurgu yaptığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile beraberindekilerin 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan Anadolu’ya ayak basarak milli mücadeleyi başlattıkları tarihi günün 104. yıl dönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs 1919; milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde işgal devletlerine karşı bağımsızlık ateşini yaktığı zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin önemli bir kilometre taşıdır. Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs, milli mücadelemizin önemli bir kilometre noktası olmakla beraber, geleceğimiz olan gençlerimizin de hem iftihar hem de özgüven kaynağıdır. Bugün gençlerimize düşen en büyük görev; ülkemizi birçok açıdan daha da ileriye taşımak, bu çerçevede her daim güçlü ve lider ülke konumunda kalmasını sağlama yönünde olmalıdır. Bunun için de her açıdan çok çalışacağız, çalışırken de bize ait ve özgü ahlak, şefkat, merhamet, iyi niyet, paylaşma ve gerektiğinde de geri çekilme (had hudut bilme) gibi hasletlerimizi koruyup, insanlığın huzur ve güvencesinin teminatı olacağız. Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada sahip olduğu konum ve izlediği politikalar ile saygın bir yere sahip önemli bir ülkedir. Gençlerimiz de gelecekte bu bayrağı daha da ileriye taşımalı ve ebediyete kadar da sürdürülebilir kılmalıdır. Genç kuşaklar geleceğimizin teminatıdır; bu sebeple, özgüven sahibi, öz eleştiri kabiliyetine sahip, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, aynı zamanda da evrensel ufka ve bilgi birikimine sahip olan, çalışkan, verimli, üretken ve donanımlı gençleri yetiştirmek de aileden, mahalleden, ilk ve ortaöğretimde tutun da yükseköğretim dahil hayatın her evresinde bizlerin asli görevidir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın güçlü ve itibarlı Türkiye’si bu donanımlara sahip genç kardeşlerimizin omuzlarında yükselecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Türk Büyüklerini, bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan gazilerimizi rahmet, dua, minnet, saygı ve şükranla anıyoruz.”

Rektör Altun: ”Geleceğimizin teminatı olan gençlere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. Yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Geleceğimizin teminatı olan gençlere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümünü kutlayan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, mesajında şunları kaydetti;

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve gururunu millet olarak hep birlikte yaşamaktayız.19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tarihi boyunca hiçbir sömürgeye boyun eğmeyen Aziz Türk Milleti’nin bağımsızlık inancından aldığı güç ile Millî Mücadele’yi başlattığı önemli dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması, Türk Milleti’ni Cumhuriyet’e ulaştıran önemli adımlardan olmuştur. ‘Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum’ sözleri ile Türk Gençliğine olan güvenini her zaman dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs’ı Gençlik ve Spor Bayramı ilan ederek, gençlerimize armağan etmiştir. Atatürk’ün emanetine her zaman sahip çıkacak olan sevgili gençler; geleceğimizin teminatı olan ve her zaman güvendiğimiz sizlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak sizler, her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedefler istikametinde ülkemizi daha da ileriye götürecek bilince ve sorumluluklara sahipsiniz. Sizlerin kendinizi geliştiren bireyler olarak, ortaya koyduğu projeler ve çalışmalar bizleri umutlandırmakta ve heyecanlandırmaktadır. Ülkemizin geleceği için proje üreterek, var güçleri çalışan siz gençlerimizin, ülkemize ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne her zaman sahip çıkacağınıza inancımız tamdır. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve şükranla anıyor, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Başkan Yalçın: "19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından birisidir"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın mesajında, Allah’tan bir daha o günlerdeki zorlukları yaşatmamasını dileyerek, “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli köşe taşlarından birisidir. Milli mücadele Samsun’da bundan 104 yıl önce bugün atılan adımla başladı. Milli mücadelede en önemli olaylardan birisi de Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a Bandırma Vapuru ile gitmesidir. Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu ise Zincidereli bir hemşehrimizdir. Hazırlamış olduğumuz ‘Efendi Kaptan’ İsmail Hakkı Durusu belgeselini ilk kez bu 19 Mayıs’ta göstereceğiz. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Zincidere’nin, Talas’ın ve Kayseri’nin gururu İsmail Hakkı Durusu’yu ve bütün milli mücadele kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Yalçın hemşehrilerini, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Cuma günü düzenlenecek etkinliklere davet etti. Yamaç Paraşütü İniş Alanında saat 14.00’te başlayacak olan etkinlikler sahne gösterileri, gençlik konseri, sportif aktiveteler düzenlenecek.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca ‘Efendi Kaptan’ İsmail Hakkı Durusu belgeselinin de ilk gösterimi yapılacak.