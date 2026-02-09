Psikolog Çay, 'Sigarayı bırakarak, köklü bir yaşam tarzı değişikliğine gidebiliriz'

9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü, tütün kullanımının zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve sigara kullanan bireyleri bırakmaya teşvik etmek amacıyla ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ olarak anılmaktadır. Dünya Sigara Bırakma Günü’nde konuşan Psikolog Ayhan Çay, sigarayı bırakmanın kişiyi köklü bir yaşam tarzı değişikliğine götürdüğünü vurguladı. Psikolog Çay, “Bugün 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü. Sigaranın iki tür bağımlılığı vardır. Bunlarda birinci bağımlılık fizikseldir, dopamin bağımlılığıdır. İkinci bağımlılık ise psikolojik bağımlılıktır. Aslında sigarayı bırakamamamızın nedeni genellikle psikolojik bağımlılık kısmıdır. İnsanlar genellikle psikolojik bağımlılık kısmında sigarayı bırakmakta zorlanıyorlar. Psikolojik bağımlılık dediğimiz şey sigaraya karşı belli inançlar geliştiririz. Sigaraya başlarken de aslında sosyal kabulden kaynaklı ya da yalnızlıkla başa çıkma mekanizması olarak başlarız. Ancak bunlar çok da sağlıklı ve işlevli düşünceler değildir, sigaraya karşı oluşturduğumuz bazı düşüncelerdir. Bunlar doğrultusunda biz aslında beyne bir öğretme gerçekleştiririz; sigaranın bizim için artık anlamı sosyal kabul, yalnızlıkla başa çıkma, stresle başa çıkmasıdır. Burada birinci esas sigaranın psikolojik bir bağımlılık olduğunun farkına varmaktır. İkinci temel esas ise beyne öğrettiğimiz bu düşüncelerin gerçekliğini sorgulamaktır. Çünkü beyne öğrettiğimiz düşünceler ödül-görev mekanizmamızı tetikleyerek yapay bir dopamin döngüsü içerir. Bu dopamin döngüsü de aslında sigara kullanan bireylerde kaygı bozukluklarına, depresyona sebebiyet verebilir. Sigara bırakmada birinci esas sigaranın fizyolojik ve psikolojik bağlantılarını fark etmek gerekir, farkındalık gerektirir. İkinci esas da sigaranın üzerine yüklediğimiz anlamların doğruluğunu birazcık sorgulamamız gerekir. Sigarayı bırakmak için üçüncü temel esas ise sigarayı bırakma kararını verip bir uzmandan destek alarak köklü bir yaşam tarzı değişikliğine gidebiliriz. Sigara kullanımı aynı zamanda bizim yaşam tarzımız haline gelerek bizi olumsuz etkilemeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.