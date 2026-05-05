Psikolog Dirik: 'Aile içi geçimsizlik varsa çocuk da sorunlu olur'

Psikolog Tuğçe Dirik, aile içi şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla değil, çoğu zaman fark edilmesi zor olan psikolojik yönüyle de ele alınması gerektiğini belirtti. İlişkilerde şiddetin belirli sinyallerle kendini önceden gösterdiğini ifade eden Dirik,“ İlişkide bu döngüye girmeden önce bazı belirteçleri var ve bugün kadınlara bu belirteçleri aslında söyleyebiliriz. Bunların en başında gelen kıskançlık, kontrol etme, sosyal izolasyon ve sürekli değersizleştirme, ani öfke patlamaları, aile içi tartışmalardır. Eğer siz de ilişkinizde bu dört belirtinin olduğunu düşünüyorsanız, o zaman bu ilişkiye bir kere daha bakmanız gerekir çünkü bir ilişkide şiddet başladığı zaman, artık o ilişkiyi devam ettirme ya da ettirmeme, bu ilişkinin içinden çıkma ya da kalma çabasından daha çok kadının ya da şiddet uygulayan partnerin hayatta kalma çabasına dönüşüyor. Bu yüzden ilişki dinamikleri de çok kolay değişebiliyor aslında. Şiddet de kuşaklar arasında aktarılan bir travmanın başlangıcıdır. O yüzden burada kadınlara çok fazla iş düşüyor. Belki şiddete maruz kaldıkları ilişkinin içinden kurtulmak çok zor olabilir ama bu belirtileri önceden fark edip bu ilişkiye girmeyerek gelecek kuşaklarını ve kendilerini kurtarmayı seçebilirler” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜNMEYEN ŞİDDETİN EN TEHLİKELİ TARAFI PSİKOLOJİK OLARAK SİNDİRİLME”

Psikolojik şiddetin en tehlikeli yönünün görünmez olması olduğunu vurgulayan Dirik,” Çocuklar ailelerin yansımasıdır. O yüzden sorunlu bir çocuk varsa muhakkak sorunlu bir aile de vardır. Aile içi geçimsizlik varsa çocuk da sorunlu olur. Çocukların bunu aktarmadan, bunu yansıtmadan kişinin bireysel olarak çözmesi gerekir. O yüzden burada partnerlere iş düşüyor, sağlıklı partnerlere. Bu döngüyü kırmak için onların çabaları daha fazla gerekir. Görünmeyen şiddetin en tehlikeli tarafı tabii ki de psikolojik olarak sindirilme, yardım çağrısının gelmeyeceği, bu döngünün kırılamayacağı düşüncesidir. Bundan başka çaresi yokmuş, yolu yokmuş ve hayatın bundan başka yaşama yolu yokmuş gibi düşünmek, bu sürecin en görünmez tutucularıdır. Çoğu zaman ilişkideki bu döngü bu sebeplerden dolayı kırılmaz ama bunu fark etmek lazım. Dışarıda bir ışık olduğunu bilmek lazım ve muhakkak etrafımızda ilişkisinde şiddete maruz kalan biri varsa önce yargılamak yerine yardım etmeye çalışın. Bir şey bozulduktan sonra özür dilemek, şiddet uyguladıktan sonra pişmanım demek, genelde “Hadi bu dinamikler hoşuma gitmedi, sen bana karşı koymaya başladın ve bizim düzenimiz bu değildi, hadi geri eski düzene dönelim” demenin aslında bir yoludur. O yüzden burada gerçek ve anlamlı bir özür yoktur. Gerçek ve anlamlı bir özür diliyorsa partneriniz, şiddet bireysel psikolojik bir sorundur. Yardım almaya başlamışsa eğer bu evet gerçek bir özür olabilir ama onun dışındakiler ilişkinin eski dinamiklerine dönülmeye çalışmasından başka bir şey değildir” açıklamalarında bulundu.