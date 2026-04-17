Psikolog Erdem, 'Şiddet bir sistem problemi'

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okulda yaşanan şiddet olayları üzerine çocuk psikolojisi ve şiddetin önlenmesi noktasında açıklamalarda bulunan Klinik Psikolog Büşra Erdem, şiddetin görünür kılındığı sürece bulaşıcı olduğunu ve şiddetin bir sistem problemi olduğunu vurguladı. Psikolog Erdem, “Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da, benzerinde yine Mersin’de okulda şiddet temalı üzücü bazı durumlar yaşadık. Bunun psikolojik temellerini konuşacak olursak bu olaylarla başlayan bir durum değil. Yaklaşık 10 yıldır işte zorbalık üzerine, akran zorbalığı, okulda şiddet üzerine konuşuyoruz ama bu bireysel bir sonuç değil, aslında bu toplumsal bir sonuç ve bu bir sistem problemi. Ebeveynleri konuşuyoruz, eğitim sistemini konuşuyoruz, terapileri konuşuyoruz, meslektaşlarımın verdiği hizmetleri konuşuyoruz ama iş hukuksal boyutu, eğitim sistemi, psikoloji ve toplumsal sonuçlarıyla bir arada değerlendirilmesi gereken ve bu tüm disiplinlerin bir arada hareket etmesi gereken bir konu. Bugün belki sonuç konuşuyoruz ama bundan sonra konuşmamız gereken kısım belki de önleyici müdahaleler olmalı. Çünkü biz isteriz ki bunun için önleyici, uzun vadeli sonuçların da alınabileceği müdahale programlarının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu müdahale programlarının içerisinde ne olmalı? İşin ebeveyn kısmı; evde başlayan kısmı. Okul kısmı; en önemlisi de sosyal medya kısmı. Çünkü henüz gelişim seyri devam eden çocukların yoğun şiddet, savaş, ölüm içerikli oyunları oynamaları ya da bu videolara maruz kalmaları orta beyinde aslında bunu yaşamakla çok farklı değil. Yani orta beyin diyor ki: 'Ben şu an bunu deneyimliyorum.' O silahı doğrultmuş olmakla oyunda oynamak arasında orta beyinde çok da büyük bir farklılık olmuyor. Zaten bu yaştaki bir çocuğun büyük bir rahatlıkla şarjörü boşaltıp yeniden takması, bunlar aslında alışılmış, maruz kalınmış yani duyarsızlaşıyoruz aslında hepimiz böyleyiz. Bu yüzden de zaten bu görüntülerin paylaşılması noktasında da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü burada faili kahramanlaştırma durumu da olabiliyor. Bu yaştaki çocuğun en önemli ihtiyacı ergenlik döneminde görünür olmak ve görünür kıldığımız sürece şiddet bulaşıcı olarak devam ediyor. O yüzden bu görüntüleri paylaşırken dikkat etmek ve 'Ben bunu paylaşırken izleyenlere ne gibi bilgi veriyorum?' bunu gözetmemiz çok önemli. Sosyal medya kullanımı da bir sonuçta konuşacağımız değil süreçte öğrenmemiz gereken bir okuryazarlık. Yapılması gereken en önemli şey sonuçlardan önce; bu bir davranış ama bunun bir duygu boyutu var. Duygusal okuryazarlık nedir? Evde nasıl başlar, okulda neler yapılabilir? Şiddet döngüsü nasıl kırılabilir ve ergenlik döneminin ihtiyaçları nedir bunları görebilmek ve son olarak şunu da söylemek istiyorum: Bu çocukların bazıları daha öncesinde emniyette gözaltına alınmış, ifade vermiş ve riskli davranışlar sergilemiş çocuklar. Ergenlik döneminde bu çocukların 'bu riskli davranışları aslında yapmaz, hani öyle bir konuşmuş, sadece yazmış, bir tweet atmış, bir video paylaşmış' bu demek değil. Görünür olma ihtiyacı çok daha fazlasını bile yaptırabilir. O yüzden bu ihtiyaçları da pedagojik anlamda doğru okumak çok önemli” şeklinde konuştu.