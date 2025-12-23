Psikolog Özen: 'Aile kavramı çatışmayla öğrenilirse çocuk ileride evlilikten uzaklaşabiliyor'

Psikolog Ahmet Özen, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Geleceğe Mektuplar programına konuk olarak moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı. Özen, boşanma sürecinde çocuktaki travma ile ilgili, “Travma dediğimiz etken birçok faktörün bir araya gelmesine bağlı bir şey ama bu süreci biz sağlıklı yönetirsek travmaya yakalanma ihtimali o kadar az olur çocuğun. Ama anne baba ayrılır boşanır, baba ya da anne çocuğunu görmez bir daha onunla iletişime geçmez yani çocuk suçlanır; Bu tarz olumsuz koşulların travma bırakma ihtimali var tabii ki. Çocuk aile kavramını ilk olarak ailesinde öğrendiği için orada aile kavramını doğru bir şekilde oturtamazsa yani hep çatışmalı bir ortam olarak görürse, olumsuz bir anlam yüklerse ona, büyüdüğü zaman da şunu diyebiliyor; aile kavramı onda olumsuz bir çağrışım meydana getirdiği için evlilikten aile kurmaktan bunlardan uzak kalabiliyor bilinçli olarak” diye konuştu.

‘TÜKENMİŞ BİR EBEVEYN ÇOCUĞUNA FAYDALI OLAMAZ’

Psikolog Özen ebeveynin kendisini iyi hissetmesinin çocuğa yansıyacağını ve bunun sağlıklı olacağını ifade ederek, “Tükenmiş bir zihin, tükenmiş bir ebeveyn zaten çocuğuna faydalı olamaz. Önce kendimizi rahatlatalım iyi hissettirelim ki o iyiliği de paylaşabilelim, mutluluğu paylaşabilelim çocuğumuzla. Yani sürekli olarak gergin, kaygılı, mutsuz bir annenin ya da babanın çocuğuna çok fazla böyle mutluluk aşılayabileceğini düşünmek de biraz ütopya kalıyor. Yine kendimize bakmamız lazım biraz burada. Bu önemli bir nokta. Anne babanın rolü önemli. Anne babanın çocuklarla olan iletişimini kesmemesi önemli yani koparmamalı. Şimdi genelde gözlemlediğimiz bu diye söylüyorum, annede kalıyor genelde çocuklar gözlemlediğimiz kadarıyla. Babayla görüşüyorlar ara sıra ama babayla olan bağ özellikle mesela gevşetilmemelidir” şeklinde konuştu.