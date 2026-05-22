Psikolog Özen, 'Travma süreç şeklinde de gelişebilir'

Psikolog Ahmet Özen, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Psikolog Ahmet Özen, travmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Psikolog Özen, travmaların bir süreç içerisinde de gelişebildiğini belirterek, “Travmalar sadece anlık olarak gelişmek zorunda değildir. Kişi bir kaza yaşar, ani bir olay yaşar, bunlar travmatik şeyler oluşturabilir. Ama bununla birlikte kişi hiçbir şekilde değer, ilgi göremediği bir ailede yetişiyordur, sürekli örseleniyordur, sürekli eleştiriliyordur, aşağılanıyordur, yoğun bir ihmal vardır yani. Belki fiziksel şiddet vardır işin içerisinde. Bu da baktığımızda bir süreçtir aslında. Travma süreç şeklinde de gelişebilir. Ama tabi ki mesela süreç şeklinde gelişen ya da özellikle doğal afet gibi değil de daha insan yoluyla gelişen travmalarda, ekstradan şu da gelişebiliyor: Kişi bu sefer etrafındaki hiçbir insana güvenmeyebiliyor. Her insana temkinli yaklaşabiliyor ya da her insana karşı bir mesafe alabiliyor. Bunun nedeni de aslında insanla gelişmiş olması bu travmanın. Bir doğal afet yaşadığınızda mesela ki depremi atlattık ülkece, depremin oluşturmuş olduğu travmayla bir insanın oluşturmuş olduğu, işte bir taciz vakasından gelen bir travma farklı şeyler. İkisi de zor ama insanlar arası olan travmalarda insanlara karşı olan bir güven kaybı da oluyor genellikle. Biraz daha zorlayabiliyor yani” şeklinde konuştu.