Psikolog Ünal, 'Çocuklar anlaşılmış hissettiğinde şiddete yönelmiyor'

Psikolog Ceyda Ünal, çocukların anlaşılmadıkça şiddet içerikli oyunlara ya da dizilere yöneldiğini, ebeveynlerinin yapması gerekinin ise çocuklarını alternatif içeriklere yönlendirmesi gerektiğini belirtti. Psikolog Ünal, “Son zamanlarda olayların artması hepimizi düşündürüyor ve endişelendiriyor. Aslında burada en önemli olan şeylerden biri; biz çocuklara bir şeyleri yapmaması gerektiğini söylerken yerine herhangi bir şey koymaları için bir öneride bulunmuyoruz. O yüzden çocuklar bu noktada ne yapacaklarını bilemiyorlar. Şiddet içeriğine ne kadar çok maruz kalırlarsa aslında bunu o kadar normalleştiriyorlar. Kendilerini bu öfkeli davranışlarla, oyunlarla ya da o arkadaş gruplarıyla ifade edip daha değerli hissediyorlar. Orada birazcık daha çocukları daha sağlıklı etkinliklere yönlendirmek daha avantajlı olur bizim için. En başta sporla çok daha iyi bir şekilde kendilerini ifade etmelerini sağlayabilir. Çünkü spor gerçekten bütün araştırmalarda gösteriyor ki; çocukların duygu düzenlemelerine yardımcı olduğunu, zihinsel gelişimlerine ve bedensel gelişimlerine oldukça yararlı olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde herhangi bir dövüş sporu olabilir, farklı bir spor dalı olabilir; sanatla ilgili resim, müzik, grup etkinlikleri gibi şeylerle ilgili yönlendirmeler yapılabilir. Çocuklar bu ortamlarda hem yaşıtlarıyla, akranlarıyla hem de kendi duygularıyla, düşünceleriyle çok daha sağlıklı bir şekilde etkileşim kurabilirler. O yüzden bu tarz yönlendirmeler yapmak gerekiyor. Burada iş sadece ailede de bitmiyor; okul ve sistemin de oldukça destekleyici olması gerekiyor ki çocuklar kendilerini yalnız hissetmesinler. Bir sıkıntı varsa erken bir şekilde müdahale edip çocukları doğru şekilde, doğru yerlere ve doğru kişilere yönlendirmek gerekiyor. Çünkü çocuklar anlaşılmadıkça bu tarz şiddet içerikli maruziyet gerektiren oyunlara ya da dizilere yöneliyor. Orada birazcık çocuğa dur demek ve yerine farklı bir şey, farklı bir alternatif koymak gerekiyor. Çünkü çocuklar anlaşıldığında kendilerini daha iyi ifade edebilirler ve bu tarz şeylere yönelmezler” açıklamalarında bulundu.