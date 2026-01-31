Psikolog Ünal, 'Kaygı normal boyutta ise gereklidir, aşırısı sorun oluşturmaya başlar'

Psikolog Ceyda Ünal, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına katılarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı. Ünal, kaygı derecesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Evrimsel olarak hayatta kalmaya, güvenliğimizi sağlamaya yönelik yaşıyoruz. Eskiden kaygı daha farklıydı örneğin hayvan saldırısı, yaşadığımız alanın tehlikeye girmesi gibi. Günümüzde o kadar çok kaygı nesnesi var ki maalesef çok soyut. Sürekli, belirsiz olduğu için hayatta kalma mekanizmamız da bunlara dönüştü. Bu soyutluk insan beyni için tehlike arz ediyor. İnsan belirsizlikten kaçmak ve net olmasını istiyor. Günümüz dünyasında her şey çok belirsiz ve soyut olduğu için beynimiz bunların her birini tehlike algılayıp kaygı ve stresi artırıyor. Kaygılı zihin insanı bir şeyleri yapmaktan alıkoyar. Plan bizi motive eder ve enerji verir. İş artık kontrol boyutuna geldiğinde kaçınma davranışları artmaya başıyor. İnsan o belirsizliğe odaklanıp ne yaparsam yapayım işe yaramıyor düşüncesiyle kaygı düzeyi gereğinden fazla arttığında maalesef çanlar çalmaya başlıyor. Bedensel olarak tepkiler verilebilir. Mutluluk, üzüntü gibi çok fazla yüzden anlaşılan temel duygulardan birisi değil ancak bu da bedendeki yansımalarıyla bize ipucu veriyor. Çarpıntı, uyuyamama, benzer konular üzerine düşünüp günlük hayatta sınırlanma, sosyal hayattan kopma gibi durumlara kadar gidebiliyor. Kaygıyı kötü bir şekilde lanse ediyoruz ama kaygının normal boyutu insan için gereklidir. Örneğin bir şeyi kaygı edip olağan şekilde plan yaparken bu ileri boyuta geldiğinde ve sorun oluşturmaya başladıysa aşırılık ve klinik düzeyden bahsedebiliriz” diye konuştu.