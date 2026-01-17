Psikolog ve Oyun Terapsti Yağlı 'Evde tabletle oynamak haricinde farklı etkinlik yapılabilir'

Psikolog/Oyun Terapisti Aşkın Yağlı Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı. Oyun atölyelerinin öneminden bahseden ve evde çeşitli aktiviteler yapılabileceğini belirten Yağlı, "Oyun atölyelerine kendi çocuğumu da gönderiyordum. Biz 18 aylıkken başladık. Aslında burada gelişim süreçlerini değerlendirmek için güzel bir olasılık. Evet çocuğumu götürüyorum, hem burada bir etkinlik alanı oluyor hem de çocuk diğer çocuklarla bir sosyal ilişkiye giriyor. O konuda ben destekliyorum. Aslında bunu aileler evde de yapabilirler. Tabii ki orada sosyal bir ilişki içerisine giriyor çocuklar birbirleriyle, güzel bir akran ilişkisi olabiliyor. Ama evde de bununla ilgili kaliteli vakit geçirmek için etkinlikler yapılabilir. Evde sadece tablet, televizyon haricinde de farklı etkinlik yapılmış olabiliyor. Kaliteli vakit dediğimiz şey aslında bu. Çocukla bir paylaşım içerisine giriyorlar, çocukla bir şeyler yapıyorlar. Bu çocuk için çok değerli. Bu aslında "Seni önemsiyorum, seni seviyorum, seninle vakit geçirmeyi seviyorum" demenin kısa bir yolu. Ben çocuğuma "Seni seviyorum” veya “ seni önemsiyorum” dediğim zaman bunu anlayabilecek belki potansiyelde olmayabilir ama çocukla daha fazla vakit geçirsek, telefonla oynayarak değil de ya şu telefonu bir kenara koyayım da onunla gerçekten bir kitap okuyalım, hiçbir şey yapmasak da bir oyun oynayalım, bir kuklaları konuşturalım dediğimde evet bu "Seni önemsiyorum, seni seviyorum” demenin aslında somut halidir” şeklinde konuştu.