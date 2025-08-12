Psikoloji bölümünü tercih eden öğrenciler nelere dikkat etmeli?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler gelecekteki mesleklerini belirlemek ve iyi bir üniversiteye kayıt olmak üzere tercih maratonuna girdi.

Psikoloji bölümü hakkında bilgiler veren Psikolog Beyza Ulu, “Tercih dönemindeki pek çok öğrenci, "Psikoloji benim için uygun mu? " sorusunu düşünür. Bu bölüm, başkalarını anlamak isteyenlerin yanı sıra, kendi içsel dünyasını keşfetmeye hevesli olanlar için de değerli bir fırsattır. Psikoloji eğitimi, eleştirel düşünme becerilerini artırır, empatiyeteneğini geliştirir ve insanları biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirme alışkanlığı kazandırır. Bu yüzden, yalnızca bir meslek değil, yaşam boyu faydalanılabilecek bir bilgi ve yetenek kaynağı sunar. Bu durum, hem mesleki hem de kişisel gelişim açısından önemli bir avantaj sağlar. İş olanakları açısından psikoloji mezunlarının çalışabileceği pek çok farklı alan bulunmaktadır. Klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, adli psikoloji, spor psikolojisi ve nöropsikoloji bunlardan sadece birkaçıdır. Mezunlar; devlet kurumlarında, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim kurumlarında, kreşlerde, şirketlerde ya da kendi kliniklerinde görev alabilirler. Son dönemlerde bireysel ve toplumsal düzeyde psikolojik yardıma olan talebin artması, bu alandaki uzmanlara duyulan ihtiyacı her gün artırmaktadır. Bu disiplinin en büyük artısı, sürekli gelişen bir bilim olmasıdır. Toplum, teknoloji ve yaşam koşulları değiştikçe psikoloji de kendini güncellemektedir. Bu sebeple öğrenme süreci sadece mezuniyetle sona ermiyor. Sürekli olarak seminerler, eğitimler ve süpervizyon programlarına katılmak gerekiyor. Bu durum, mesleği dinamik tutuyor. Günümüzde artan ekonomik zorluklar, eğitimdeki sıkıntılar ve insanlarda yükselen anksiyete gibi birçok sorun, psikologlara olan ilgiyi giderek artırmaktadır” şeklinde konuştu.

‘PSİKOLOJİ YALNIZCA BİR KARİYER DEĞİL, İNSANLARIN HAYATLARINA DOKUNMA İMKANIDIR’

Psikoloji bölümünün insan hayatlarına dokunma imkanı olduğunu ifade eden Psikolog Beyza Ulu, “İlk olarak, empati yeteneği gelişmiş, sabırlı ve araştırmaya ilgi duyan birisi olmak oldukça önemlidir. Çünkü bu meslek, yalnızca bilgiyle değil, etik hassasiyet ve insanlara saygıyla yürütülmektedir. İnsanların hikayelerini dinlemek, anlamak ve onlara uygun bir şekilde rehberlik yapmak büyük bir sorumluluktur. Ayrıca, duygusal dayanıklılık psikologlar için önemli bir özellik olarak öne çıkar; çünkü kendi duygularını danışanının hikayesinden bağımsız tutabilmesi, profesyonel bir terapi sunması açısından son derece gereklidir.Psikoloji yalnızca bir kariyer değil, aynı zamanda insanların yaşamlarına dokunma imkânıdır. Bu sebeple, yalnızca akademik bilgiye değil, insanlara da ilgi duymalısınız. Psikologluk, sürekli öğrenmeyi zorunlu kılar çünkü insan zihni ve davranışları sürekli olarak değişir ve gelişir. En kritik olan nokta ise, psikoloji alanının sabır istediğidir. Bir danışanın hayatında küçük bir değişiklik bile bazen aylar ya da yıllar sürebilir. Eğer meraklı, sabırlı, etik değerlere önem veren ve insanlara gerçekten kıymet veren biriyseniz psikoloji sizin için basit bir meslek olmaktan çıkarak, hayatınıza yön veren bir yaşam tarzı haline gelir” ifadelerinde bulundu.