Psikolojik Danışman Altungeyik, 'Yapay zeka psikologların işini elinden alamaz'

Uzman Psikolojik Danışman Okan Altungeyik, yapay zekanın psikologların mesleğine olan etkisi ile ilgili, 'Yapay zeka psikologların işini elinden alamaz. Ancak psikologlar onu doğru yerde bir araç olarak hem danışanlarında hem de kendi eğitim süreçlerinde ve gelişim süreçlerinde aktif olarak kullanabilirler. Psikologların işini elinden alacak çok az teknolojik gelişme olacağını düşünüyorum' dedi.

Uzman Psikolojik Danışman Okan Altungeyik, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı.

Uzman Psikolojik Danışman Okan Altungeyik, yapay zekanın psikologların işini elinden alamayacağını, psikologların işini elinden alabilecek çok az teknolojik gelişme olduğunu belirterek, “Yapay zeka psikologların işini elinden alamaz. Ancak psikologlar onu doğru yerde bir araç olarak hem danışanlarında hem de kendi eğitim süreçlerinde ve gelişim süreçlerinde aktif olarak kullanabilirler. Psikologların işini elinden alacak çok az teknolojik gelişme olacağını düşünüyorum. Tabi ki tanı, değerlendirme alanında Kayseri'de de ülkemizde de çalışmalar yapılıyor, aktif olarak yapay zekanın kullanıldığı klinik tanı ve değerlendirme programları yazılıyor. Fakat tanıda ve değerlendirmede kullanabilir, tedavide yapay zekayı bir araç olarak kullanamayız. Yani evet, her saniye, bir saniye sonrasında veya beş saniye on saniye sonrasında danışana benim ne tepki vereceğimi bana bir kulaklıkla veremez. Çünkü bunu değerlendirmesi için milyonlarca sayfa kitap okuması, belki makaleleri Freud'dan bu yana 1900'lü yılların başından bu yana tüm psikoterapi ekollerini taraması ya da bu alanda yıllarca eğitim alması gerekebilir. Bunu yapmak kesinlikle mümkün değil. Fakat terapistler yapay zekayı etkin olarak kullanırlarsa danışanlarına daha fazla yardımcı olabilirler” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

