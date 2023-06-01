Psikolojik Danışman Haykır’dan sınav stresi için tavsiyeler

Bugün Perşembe ve çocukları artık yavaş yavaş dinlenme sürecine geçebilirler. Bizler çalışarak öğreniriz ama dinlenerek de öğrendiğimiz bilgilerin daha netleşmesini sağlarız. Çalıştılar, yoruldular artık yavaş yavaş dediğim gibi dinlenme sürecine geçebilirler. Elinizden geleni yaptınız, dinlenme sürecine başlayın” dedi.



Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için sayılı günler kaldı. 4 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavına girecek öğrenciler için tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışman Esra Haykır, çocukların bugünden itibaren dinlenme sürecine geçebileceklerini söyledi. Haykır, “2023 LGS için çocuklar hazırlıklarını yaptılar. Aileler gerekli destekleri onlara verdiler. Artık sınav yaklaştı. 3 günümüz kaldı. Bugün Perşembe ve çocukları artık yavaş yavaş dinlenme sürecine geçebilirler. Bizler çalışarak öğreniriz ama dinlenerek de öğrendiğimiz bilgilerin daha netleşmesini sağlarız. Çalıştılar, yoruldular artık yavaş yavaş dediğim gibi dinlenme sürecine geçebilirler. Bugün için belki son denemelerini çözüyorlar belki yarın içinde küçük planları var ama ben onları artık diyorum ki elinizden geleni yaptınız, dinlenme sürecine başlayın. Bugün akşamdan başlayalım. Akşam yemeklerini yedikten sonra kendilerine keyif verecek etkinlikleri yapıp erken vakitte uykuya geçebilirler. Uyku düzenlerini oluşturmaları gerekiyor. Sınav gününe kadar cuma günü için eğer ki akıllarında daha öncesinden şu konuya da baksaydım dedikleri varsa küçük çalışmalar yapabilirler, yeni bir konuya başlamalarını bu dönemde kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü bunun yetişmesi şu an mümkün görünmüyor zaten dediğim gibi çalışmalarını yaptılar. Yarın içinde akıllarında kalan şu konuya bakayım dediklerine de baktıktan sonra dinlenme sürecine geçebilirler. Cumartesi günü istedikleri vakitlerde artık uyanıp o günü keyifli artık gönüllerinden ne geçiyorsa o aktiviteyi gerçekleştirirlerse, zihinleri daha iyi dinlenir” şeklinde konuştu.

‘DİNLENMİŞ BİR ZİHİNLE SINAVA GİRMEK ÖNEMLİ’

Sınav gününden önce çocukların daha başarılı olabilmeleri için neler yapabileceklerinden bahseden Haykır, “Burada ailelerden biz ne bekliyoruz, şöyle bir durum var. Evet, çocuklar heyecanlı ama aileler de heyecanlı. Biz burada çocukların heyecanıyla ailenin heyecanı birleştiği zaman, aslında daha da olumsuz etkileniyorlar. Ailelerimiz çocuklarını eğer ki bu konuda daha rahatlatırlarsa, çocuklardan daha iyi başarı alabileceklerini biliyoruz. Son gün içinde birlikte de zaman geçirebilirler. Çocuklar arkadaşlarıyla da zaman geçirebilirler. Önemli olan bugünü keyifli ve verimli geçirmek. Şimdi sınav gününe eğer ki gelirsek tabi ki sınav günü dediğimizde bir gün öncesi başlıyor. Uyku bizim için önemli. Dinlenmiş bir zihinle sınava girmek önemli. Uykularını almaları açısından erken vakitte uyumaları önemli. Sabah kalktıklarında sevdikleri bir kahvaltı öneriyoruz ama burada midelerini bozacak, rahatsız edecek bir kahvaltıdan bahsetmiyoruz. Yani bugün sınav var, çok çok iyi, çok geniş bir kahvaltı yapalım demesinler. Sevdikleri ne ise anneleri o şekilde kahvaltılarını hazırlayabilir. Kıyafetlerini rahat kıyafetler tercih ederlerse onları aslında rahatlatır. Çok terleyecek ya da üşüyecek kıyafetleri olmasın. Belki ince bir tişört üzerine belki bir swit olabilir çünkü terlerlerse de rahatsız eder, üşümeleri de onları rahatsız edecektir” ifadelerini kullandı.



Sınav günü çocukların en geç 9’da sınav binasında olmaları gerektiğini söyleyen Haykır, “Sınav iki oturum halinde gerçekleşecek. 9 buçukta başlayacak sınav ve çocukların en geç dokuz da sınav binasında olması gerekiyor. Yerlerine yerleşmeleri ve kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için 1’nci oturumda sözel bölümden sorular çıkacak. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve yabancı dilden toplamda 50 soru çıkacak karşılarına ve bunu cevaplamaları için 75 dakikalık bir süreleri var. Daha sonrasında 45 dakikalık bir ara var. Bu ara bizim için önemli. Bu arada çocukların dinlenmesi ve sayısal bölümde kendilerini daha rahat hissetmeleri için gerekiyor. Bazen çocuklar bu arada birbirleriyle sohbet ederken şu soruyu ne yaptın, bu sorunun cevabı neydi? gibi konuşmalara giriyorlar. Şimdi orada cevap anahtarı yok. Herkes birbirinden aldığı cevaplara göre kendisini doğru ya da yanlış yaptığını anlamaya çalışıyor. Bu da çocukları ister istemez üzüyor ve etkiliyor. Bu arada aslında sınav muhabbeti yapmaktan ziyade çocuklar birbiriyle keyifli zaman geçirirlerse ve ihtiyaçlarını giderirlerse, su içmeleri gerekiyorsa su içsinler, lavaboya gitmek gibi ihtiyaçlarını giderirlerse kendileri açısından daha iyi olur. 2’nci oturumda matematik ve fen bilgisinden toplamda 40 soru gelecek ve bunun için de cevaplamaları için gerekli süre 80 dakika. Bu 80 dakikayı da en verimli şekilde geçirirlerse onlar için çok güzel olur” diye konuştu.

‘GEÇ KALMAMAK İÇİN İYİ BİR PLANLAMA YAPMAK GEREKİYOR’

Öğrencilerin sınav günü geç kalmamaları için iyi bir plan yapmaları gerektiğini belirten Haykır, “Sınav günü geç kalmamak için iyi bir planlama yapmaları gerekiyor. Çocukların genelde okullara yakın ama uzak olanlar da var. Genel olarak çocuklar kendi okullarında sınava girecekler ama işte depremzede ya da yurtdışından gelmiş, farklı durumları varsa farklı okullarda sınava girebiliyorlar. Çocuklar sınava girecekleri okul önceden belirlemeli, gidip görmeliler ve iyi bir planlama yaptıktan sonra geç kalmadan okuluna giderse onlar için daha iyi olur. Şimdi sınavda ilk sınav başladıktan çocuklar sınava alınabiliyorlar. Burada şöyle bir şey var. Evet, çocuk sınav binasında ilk 15 dakika içerisine girdiği zaman bina sınav komisyon tarafından onaylandığı sürece sınava girebilirler ama çocuk geç kaldığı zaman ister istemez heyecanlanacak tedirgin olacak. Sınava alınacak mıyım, alınmayacak mıyım, nasıl geçecek gibi ve geç kalan çocuklara ekstra verilemeyeceği için sınavı yetiştirdim yetiştiremeyeceğim karşısında yaşayabilirler. O nedenle sınava geç kalmazlarsa, motivasyonları da bozulmaz, dikkatleri ve koordinasyonları da bozulmaz. O anlamda başarılarına da bu katkı sağlar. Çocuklar eğer ki stres hissederlerse, heyecan hissederlerse bu normal bir durum. Heyecanın biraz olması onları motive eder ama fazla olması onları sıkıntıya sokabilir. Kendilerini sakinleştirecek şekilde derin nefes alabilirler. Bir 10, 15 saniye derin nefes alıp, kendilerini iyi hissettikten sonra sınava başlayabilirler. Bu şekilde sınavlarının iyi geçeceğini düşünüyorum. Ellerinden geleni yaptılar bütün çocuklara başarılar her şey gönüllerince olsun” ifadelerini kullandı.