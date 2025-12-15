Psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs 3 kişiyi bıçakla yaraladı
Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen E.D., sokakta karşılaştığı 3 kişiyi bıçakla yaraladı.
Olay saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaa göre psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen esnaf E.D., karşısına çıkan M.P., İ.G. ve A.T.'yi henüz bilinmeyen sebeple bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yakalanan E.D. gözaltına alındı.