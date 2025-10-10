Psikolojik tedavide hangi uzman tercih edilmeli? Psikolog ve Psikiyatrist farkı nedir?

Ruh sağlığıyla ilgilenen uzmanlar arasında sık karıştırılan psikolog ve psikiyatrist arasındaki temel farklar netleşti. Psikologlar, psikoloji lisans mezunu olup terapi, danışmanlık ve test uygulamaları yaparken, ilaç yazma yetkileri bulunmuyor. Psikiyatristler ise tıp fakültesi mezunu, psikiyatri uzmanı olup hem terapi yapabiliyor hem de ilaç yazabiliyor. Psikiyatristler, özellikle şizofreni, bipolar bozukluk ve ağır depresyon gibi ciddi psikiyatrik rahatsızlıklarda görev alıyor.