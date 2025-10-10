Psikolojik tedavide hangi uzman tercih edilmeli? Psikolog ve Psikiyatrist farkı nedir?

  • Haberler
Psikolojik tedavi almak isteyenler psikoloğa mı yoksa psikiyatriste mi gitmeli? Psikolog ve psikiyatri ise bilinenin aksine iki farklı alanda hizmet vermesi nedeniyle birbirinden ayrılıyor. Psikolog, psikoloji lisans mezunu, terapi ve danışmanlık yapar, test uygular, ilaç yazamaz. Psikiyatrist ise tıp fakültesi ile psikiyatri uzmanı, hem terapi yapar hem ilaç yazabilir, daha çok ağır psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgilenir.

Ruh sağlığıyla ilgilenen uzmanlar arasında sık karıştırılan psikolog ve psikiyatrist arasındaki temel farklar netleşti. Psikologlar, psikoloji lisans mezunu olup terapi, danışmanlık ve test uygulamaları yaparken, ilaç yazma yetkileri bulunmuyor. Psikiyatristler ise tıp fakültesi mezunu, psikiyatri uzmanı olup hem terapi yapabiliyor hem de ilaç yazabiliyor. Psikiyatristler, özellikle şizofreni, bipolar bozukluk ve ağır depresyon gibi ciddi psikiyatrik rahatsızlıklarda görev alıyor.

