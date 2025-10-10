Psikolojik tedavide hangi uzman tercih edilmeli? Psikolog ve Psikiyatrist farkı nedir?

- Haberler
Psikolojik tedavi almak isteyenler psikoloğa mı yoksa psikiyatriste mi gitmeli? Psikolog ve psikiyatri ise bilinenin aksine iki farklı alanda hizmet vermesi nedeniyle birbirinden ayrılıyor. Psikolog, psikoloji lisans mezunu, terapi ve danışmanlık yapar, test uygular, ilaç yazamaz. Psikiyatrist ise tıp fakültesi ile psikiyatri uzmanı, hem terapi yapar hem ilaç yazabilir, daha çok ağır psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgilenir.
