PTT A.Ş.'nin 184'üncü yıl dönümü kutlandı

Kutlamada PTT Merkez Müdürlüğü'ne işlem yapmak için gelen 184 numaralı vatandaşa da hediye takdimi yapıldı.

PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan ve beraberindeki heyeti, yıl dönümü sebebiyle Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ayrıca PTT şubesinde işlem yapmak için sıra alan 184 numaralı vatandaşa yıl dönümü vasıtasıyla hediye takdim edildi.

PTT'nin yeni yılı ve ilerleyen dönemlerinde de Türkiye vizyonu ve misyonuyla hareket etmeye devam edeceğini belirten PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışka, “Posta Nezareti adında 1843 yılında kurulan ve Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi olan PTT'nin 184'üncü yıl dönümü kutluyor, destansı tarihine yakışan hizmetlerini günümüze de aktaran PTT'nin daha nice hizmetlerle perçinlenecek ömürler diliyorum. Türkiye vizyonu ve misyonuyla çıkan kurumumuzda yapılan hizmetleri Kayseri halkımıza en uygun fiyatta hizmetin verilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.