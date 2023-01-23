PTT ile giden mektuplar ulaşmıyor

Lojistik ve iletişimin en yoğun olarak yaşandığı çağımızda, ne yazık ki geleneksel mektup gönderisi oldukça azalmış durumda. Kargo veya ‘iadeli taahhütlü’ olmayan ‘adi mektup’ olarak tabir edilen ve pul yapıştırılarak zarfla gönderilen mektupların ulaşma güvencesi oldukça zayıflamış durumda.

Bunun bir örneğini de 45 gün önce gazetemiz tarafından 3 farklı ile diplomat başlıklı zarfımızla gönderilen mektuplarda yaşadık. Gazetemiz tarafından, Ankara, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya firma zarfına pul yapıştırmak suretiyle gönderilen 3 mektup da aradan geçen bunca zamana rağmen maalesef alıcılarına ulaşamamış bulunuyor.

Gönderdiğimiz posta merkezi ile birkaç kez görüşmemize rağmen zarfla gönderilen ‘adi mektup’ların ulaştırılması bakımından hiçbir takip ve güvencesi olmadığı belirtilerek, ancak iadeli taahhütlü olarak gönderildiğinde güvenli ulaşımının sağlanabileceği ifade edildi.

O zaman neden bu yöntemle gönderi kabul ediliyor ve ülkemizde yüzelli yılı aşan posta ve postacı geleneği bu kadar basit bir işlemle ulaştırılamıyor.

Ülkemizin en güvenilir kurumlarından olan PTT’ye de maalesef güvenin kalmadığını, 20 yıl sonra gönderdiğimiz 3 mektupla yaşamış olduk.

