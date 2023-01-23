PTT ile giden mektuplar ulaşmıyor

Haberleşme geleneğinin en klasik unsuru olan mektuplar, maalesef PTT tarafından ulaştırılmıyor.

PAYLAŞ
  • 23.01.2023 11:41
  • Güncelleme: 23.01.2023 11:41
  • 113
PTT ile giden mektuplar ulaşmıyor

Lojistik ve iletişimin en yoğun olarak yaşandığı çağımızda, ne yazık ki geleneksel mektup gönderisi oldukça azalmış durumda. Kargo veya ‘iadeli taahhütlü’ olmayan ‘adi mektup’ olarak tabir edilen ve pul yapıştırılarak zarfla gönderilen mektupların ulaşma güvencesi oldukça zayıflamış durumda.

Bunun bir örneğini de 45 gün önce gazetemiz tarafından 3 farklı ile diplomat başlıklı zarfımızla gönderilen mektuplarda yaşadık. Gazetemiz tarafından, Ankara, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya firma zarfına pul yapıştırmak suretiyle gönderilen 3 mektup da aradan geçen bunca zamana rağmen maalesef alıcılarına ulaşamamış bulunuyor.

Gönderdiğimiz posta merkezi ile birkaç kez görüşmemize rağmen zarfla gönderilen ‘adi mektup’ların ulaştırılması bakımından hiçbir takip ve güvencesi olmadığı belirtilerek, ancak iadeli taahhütlü olarak gönderildiğinde güvenli ulaşımının sağlanabileceği ifade edildi.

O zaman neden bu yöntemle gönderi kabul ediliyor ve ülkemizde yüzelli yılı aşan posta ve postacı geleneği bu kadar basit bir işlemle ulaştırılamıyor. 

Ülkemizin en güvenilir kurumlarından olan PTT’ye de maalesef güvenin kalmadığını, 20 yıl sonra gönderdiğimiz 3 mektupla yaşamış olduk.
 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

Oğluna misafirliğe gelen Arife teyzenin acı sonu

Gültepe Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kuran Kursu Yapılacak

Gültepe Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kuran Kursu Yapılacak

Tomarza'da Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Tomarza'da Vatandaşlar Sabah Namazında Buluştu

Talas'ta Muhteşem Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

Talas'ta Muhteşem Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

'Kayseri Akdeniz, Sibirya ve İran-Turan iklim merkezinde bulunuyor'

'Kayseri; Akdeniz, Sibirya ve İran-Turan iklim merkezinde bulunuyor'

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakını Ağırladı

Başkan Büyükkılıç Cumhur İttifakını Ağırladı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafasına kalas düşen işçi yaralandı

Kafasına kalas düşen işçi yaralandı

'HPV' virüsüne karşı hayati 'aşı' ve 'tarama' uyarısı

'HPV' virüsüne karşı hayati 'aşı' ve 'tarama' uyarısı

DAHA FAZLA
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan hızlı tren paylaşımı

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan hızlı tren paylaşımı

İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

İlaç olmadığı için eczacıya saldırdı

Güven Timleri 1 haftada 5 aranan kişiyi yakaladı

Güven Timleri 1 haftada 5 aranan kişiyi yakaladı

'2023 yılı altın yılı olacak'

“2023 yılı altın yılı olacak”

Kur'anı Kerim'e çirkin saldırıyı PROTESTOYA DAVET

Kur'anı Kerim'e çirkin saldırıyı PROTESTOYA DAVET