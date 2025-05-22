Pusatlı'da Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı esecek

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı Mahallesi’nde, Pusatlılar Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek olan Tomarza Birlik ve Beraberlik Şenliği, büyük bir coşkuyla gerçekleşmeye hazırlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, kültürel bağları pekiştirmek ve hemşerileri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne olacak. Şenlikte bu yıl, Türk halk müziğinin sevilen ismi ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne alacak. Yıldızdoğan, seslendireceği milli ve duygusal parçalarla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Kayseri merkezinden, Tomarza ilçesinden ve Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda vatandaşın katılım göstermesi beklenen etkinlikte sanatçının konseri, şenliğin en çok beklenen anlarından biri olarak öne çıkıyor. Ailelerin ve çocukların keyifli zaman geçirebileceği bu organizasyon, aynı zamanda gurbetçi hemşerilerin memleket hasretini giderecek önemli bir buluşma noktası olacak.

Ayrıca organizasyonun her yıl daha da büyüyerek geleneksel bir hale gelmesi Pusatlı’lar tarafından önem arz ediyor. Şenliğe tüm halk davet edilirken, bu özel günün kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmesi bekleniyor.