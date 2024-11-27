Pyasalar Şokta: Doların gerçeği ile sahtesini kimse ayırt edemiyor
İstanbul'un tarihi Kapalıçarşı'sında döviz büroları, yurt dışında basıldığı iddia edilen sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesi üzerine, alım işlemlerini durdurdu. Piyasadaki dolarların sahtesini gerçğinden kimse ayırt edemiyor.
Para sayma makinelerinin sahte paraları gerçeklerden ayırt edememesi nedeniyle, iş yerleri uyarı broşürleri asarak, müşterilerine sahte dolarları almayacaklarını duyurdu. Afişlerde, “Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır” uyarısı yer aldı. Kapalıçarşı esnafı, bu sahte paraların daha fazla yayılmaması için önlem alırken, piyasa güvenliğini sağlamak adına dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.