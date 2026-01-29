  • Haberler
Quacquarelli Symonds tarafından açıklanan QS Dünya Üniversiteleri Avrupa 2026 sıralamasında Erciyes Üniversitesi 471'inci sırada yer aldı.

QS Dünya Üniversiteleri sıralamasında ERÜ 471'inci oldu

Quacquarelli Symonds tarafından açıklanan QS Dünya Üniversiteleri Avrupa 2026 sıralaması belli oldu. Erciyes Üniversitesi 2024 yılında 531’inci, 2025 yılında 511’inci ve 2026 sıralamasında ise 471’inci sırada yer aldı. Erciyes Üniversitesi Türkiye genelinde 19’uncu, Devlet üniversiteleri arasında ise 15’inci sırada yer aldı.

Haber Merkezi

