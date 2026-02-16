R. Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kapsamlı Bakım ve Temizlik Çalışmaları

Millet bahçesi, Kayseri’de sosyal yaşamın önemli merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Düzenlenen birçok kültür, sanat ve spor etkinliği ile binlerce vatandaşı ağırlayan bu alan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülebilirlik amacıyla kapsamlı bir bakım ve temizlik programına tabi tutuluyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yürüyüş yolları, koşu ve bisiklet parkurlarında detaylı temizlik çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, biyolojik gölette de temizlik ve bakım faaliyetleri titizlikle sürdürülüyor. Çocuk oyun grupları ve spor alanlarında bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, ağaç budama işlemleriyle yeşil dokunun korunması sağlanıyor. Kamelya ve bankların tamiratı da tamamlanarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmesi sağlanıyor.

Bunun yanı sıra, engelli vatandaşlara özel tasarlanan banklar, millet bahçesinin üç farklı noktasına yerleştirildi. Erişilebilirlik odaklı bu uygulama ile herkes için kapsayıcı ve engelsiz bir sosyal yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca yoğun ilgi gören Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını planlı ve periyodik şekilde sürdürerek, alanın estetik görünümünü ve kullanım kalitesini en üst seviyede tutmayı amaçlıyor. Bu sayede millet bahçesi, Kayserililerin güvenle vakit geçirdiği örnek bir yaşam alanı olmayı sürdürüyor.