'Radar noktası kazaların yoğunlaştığı bölgelere göre belirleniyor'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Komiser Murat Aranmış ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği’nde Polis Memuru Ersin Özaltın Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı.

Radar uygulamaları ve hız denetimlerinde hangi kriterlere göre nokta seçildiği hakkında bilgiler veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği’nde görevli Polis Memuru Ersin Özaltın: “Radar uygulamalarında bizim bir kaza haritamız var. Yaralamalı kazalarda mavi iğne, ölümlü kazalarda kırmızı iğne batırılır o haritaya. Bu iğnelerin yoğunlaştığı yerlerde radar uygulaması daha sık yapılır. Aslında radarın amacı şudur; kaza olan yerlerde sürücülerin “burada radar olabilir, genellikle burada radar var” düşüncesini oturtup biraz daha yavaş gitmesi ve o yavaş gitmeyi alışkanlık haline getirerek artık bunu hayat tarzı haline getirmesini amaçlıyoruz. Ama genelde sürücüler “tam yerine koymuşsunuz, çok güzel” tepkisini veriyor. Demek ki hep burada hızlı gidiyorlar. Burada araba ortadaki kanala uçuyor. Aslında yolun hiçbir kusuru yok. Aksine yol hız yapmaya çok müsait. Şimdi düz giden bir yolda da bir kasis, gerçekten kasis zaten takdir edersiniz ki aslında çok da gelişmiş ülkelerin kullandığı şey değil. İnsanı, sürücüyü yavaşlatmak için fiziki müdahale. Aslında olmaması lazım ama işte bu şartlarda kasis de zorunlu oluyor. Ölümlü-yaralanmalı kazaları engellemek için radarlarda kaza yoğunluğunun çok olduğu yerler seçilir. Özellikle vatandaşın düşündüğünün aksine. Elimizden geldiğince amacımız, zaten trafikteki keşmekeşliği, düzensizliği ortadan kaldırmak. Herkesin makul sürede ulaşacakları yerlere güvenli biçimde gitmesini sağlıyoruz aslında. Ceza nedir? Hala sen bu kurallara uymamakta zorluyorsan, seni bir şekilde yaptırıma uygulamam lazım” ifadelerini kullandı.

‘TRAFİK EĞİTİM PİSTİNİ BEKLİYORUZ’

Okullardaki trafik eğitimi hakkında bilgiler veren Özaltın: “Eğitim öğretimi yılının başında Milli Eğitimle karşılıklı bir planlama yapıyoruz. Yaklaşık 500-550 okul. Günde 2-3 okul olacak şekilde. Bir ders saati, iki ders saati. Artık okulun yoğunluğuna göre, kalabalık nüfusuna göre düzenliyoruz. Okullarda trafik dersleri vermeye çalışıyoruz. Fakat bu bizim girişimlerimizde oluyor. Okullardaki asıl müfredattaki trafikten bahsedecek olursak, son zamanlarda müfredat geliştirildi. Fakat pratik uygulamalar biraz arttırılmalı ve sadece kitaplı değil de, okulda canlandırmayla, uygulamayla, simülasyon destekli eğitimler verilebilmeli. Burada simülasyon deyince sadece emniyet kemeri olarak değil de, trafiğin her alanındaki yaşanabilecek olayları simüle edilerek desteklenebilmeli. Bunun da yolu aslında bizim şehrimizin en büyük eksikliklerinden biri ilimizde bir trafik eğitim pistimiz yok. Böyle bir imkanımız olsaydı eğer eğitici arkadaşlar okullara tek tek gitmektense, böyle bir randevu sistemi oluşturulur. Okullar randevu alır. Hem daha çok okula hitap edersiniz, hem de çocuklar bir gezi gibi, daha eğlenceli bir şekilde gelerek bütün bu trafik eğitim pistindeki her şeyi deneyip, canlandırma olarak da güzel bir eğitim olabilir. Çok istiyoruz, umuyoruz, bekliyoruz trafik eğitim pistini” şeklinde konuştu.