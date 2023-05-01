Rafting parkurunda donmak üzere olan köpeğin imdadına sporcular yetişti

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan yapay rafting parkuru kenarında mahsur kalan sokak köpeğinin imdadına rafting yapan sporcular yetişti.

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  • 01.05.2023 09:49
  • Güncelleme: 01.05.2023 09:49
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Rafting parkurunda donmak üzere olan köpeğin imdadına sporcular yetişti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan yapay rafting parkuru kenarında mahsur kalan sokak köpeğinin imdadına rafting yapan sporcular yetişti.

Yozgat’ın Çekerek Irmağı üzerinde geçen yıl yapımı tamamlanan Türkiye’nin ilk yapay rafting parkurunda, Türkiye Şampiyonası’na hazırlanan Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, parkurun etrafında donmuş ve hareketsiz halde bir sokak köpeği gördü. Rafting parkuru duvarlarının yüksekliği nedeniyle mahsur kaldığı yerden çıkamayan köpeğe yardım eli liseli sporculardan geldi.

Antrenörleri Abdullah Eraslan eşliğinde donmak üzere olan köpeği bulunduğu yerden çıkartıp kanoda taşıyan sporcular, köpeğin ısınmasını sağlayıp besleyerek hayatta kalmasını sağladılar. Sporcuların örnek davranışı ilçe halkının da takdirini topladı.

Ahmet Yılmazer isimli öğrenci, “Türkiye şampiyonasına hazırlanırken bir sokak köpeğinin parkur alanına düşmüş olduğunu gördük. Uzun zamandır oradaydı zaten soğuktan köpeğin arka ayakları da uyuşmuş. Takım arkadaşlarımız ve antrenörümüzle köpeği sudan çıkardık. Köpek yürüyemez haldeydi, bitkin haldeydi. Köpeği aldık botumuza bindirdik, depomuza götürdük yemeğini ve suyunu verdik. Şu an köpeğin sağlığı çok iyi bir hayvan sever olarak köpeği kurtardığımıza çok mutluyuz” dedi.

Mehmet Yılmazer de, “Biz burada rafting yaparken parkurda sokak köpeğine rastladık. Önce ölmüş sandık ama yanına gittiğimizde sağ ve arka ayaklarının soğuktan tutmadığını gördük. Köpeği kendi imkanlarımızla suyun içinden çıkardık ve botun içine bindirdik. Köpeğin yemeğini verdik, sağlık durumu da çok iyi” şeklinde konuştu.

Sporcularıyla birlikte sokak köpeğini sudan çıkardıkları için mutlu olduklarını belirten Antrenör Abdullah Eraslan da, “Antrenman yaparken sporcularımız parkurun yanında mahsur kalmış sokak köpeği gördü. Biz ilk önce köpeğin öldüğünü sandık daha sonra yanına gidince sağ olduğunu gördük. Biz köpeği çıkarmaya çalışırken köpeğin arka ayaklarının soğuktan tutmadığını gördük. Köpeğimizi çıkardık, botumuza alıp onun için güvenli bir alan oluşturduk. Isınmasını sağladık, yemeğini ve suyunu verdik. Köpeğimizi sağlığına kavuşturduk” ifadelerine yer verdi.

İHA

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