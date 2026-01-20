RAM krizi kapıda: 2026'da elektronik ürünler zamlanabilir

  • Haberler
Yapay zekâ veri merkezlerine yönelik talep patlaması, RAM fiyatlarını Ekim 2025'ten bu yana iki katından fazla artırdı. Uzmanlar, bu yükselişin 2026'da akıllı telefonlardan bilgisayarlara kadar birçok elektronik ürünün fiyatına zam olarak yansıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Akıllı telefonlardan televizyonlara, tıbbi cihazlardan bilgisayarlara kadar birçok üründe kullanılan RAM belleğin fiyatı, Ekim 2025’ten bu yana iki katından fazla arttı. Bu artış, 2026 yılında çok sayıda elektronik ürünün fiyatının yükselmesine yol açabilir.

Uzmanlara göre fiyat artışının temel nedeni, yapay zekâyı besleyen veri merkezlerine olan talebin patlama yapması. Bu durum, arz-talep dengesini bozarak bellek fiyatlarını yukarı çekti.

Üreticiler küçük maliyet artışlarını genellikle kendileri karşılıyor, ancak mevcut artışların bu sınırın çok ötesinde olduğu belirtiliyor.

RAM (rastgele erişimli bellek), cihazların çalışması için hayati bir bileşen. Bir bilgisayarın ya da telefonun çalışabilmesi için kodların geçici olarak burada tutulması gerekiyor.

Haber Merkezi

