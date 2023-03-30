Ramazan ayını nasıl değerlendirmeli?

Ramazan ayında bol bol tövbe edilmesi gerektiğini belirten Kayseri İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Baktır, “Ramazanda çok tövbe, istiğfar ve tevekkül edeceğiz. Kuran-ı Kerim okumaya gayret etmeliyiz. En azından ramazanda her gün 1 cüz okumalıyız” dedi.

Ramazan ayı, İslam dininin kutsal aylarından biridir. Müslümanlar için hem fiziksel hem de manevi bir arınma dönemidir. İslam inancına göre, bu ayda Allah'ın insanlara rahmeti ve mağfireti daha fazladır. Bu nedenle, Ramazan ayında oruç tutmak, ibadet etmek, sadaka vermek ve daha iyi bir Müslüman olmak için çaba göstermek gerekir.

Ramazan ayında tövbe ve istiğfar edilmesi gerektiğini söyleyen Kayseri İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Baktır, “Ramazanı Peygamber Efendimiz (s.a.v) gündüzlerini oruçla, gecelerini de namazla değerlendirmemizi tavsiye ediyor. Ramazan tövbe ayıdır. Ramazanda tövbe edeceğiz, orucu güzel geçirmeye gayret edeceğiz. Oruç tutarken yalandan, hasetten, insanlara kötülük etmekten uzak durmalıyız. Ve elimizle, dilimiz kötülüklerden uzak durmalıyız. Hatta kalbimizi de kontrol etmemiz gerekiyor. Sadece yeme-içme olarak oruç tutmamalıyız. Peygamber efendimiz (s.a.v) diyor ki, ‘kimi oruç tutanlar vardır, sadece açlıkları ve susuzlukları yanlarına kar kalır’. Böyle bir oruç tutmayacağız. Ramazanda çok tövbe, istiğfar ve tevekkül edeceğiz. Nerden geldik, nereye gidiyoruz, karda mıyız, zararda mıyız, Allah’ın rızasına uygun yaşıyor muyuz, ibadetlerimizi yapabiliyor muyuz, iyi bir insan mıyız? Bunların muhasebesini de yapmalıyız. Ramazanda Kur’an-i Kerim okumaya gayret etmeliyiz. En azından ramazanda her gün 1 cüz okumalıyız. Buna da mukabele denir. Ramazanı oruçla, kuranla, zikirlerle, dualarla ve gecelerini de teravihle namaz kılarak değerlendirmemiz gerekiyor. Sahura da muhakkak kalkmamız gerekiyor. Ramazanı bu şekilde geçirirsek faydalı olur inşallah” ifadelerini kullandı.