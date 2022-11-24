Ramazan Baştuğ ve Ersel Tekal'dan büyük başarı

Adana'da gerçekleştirilen 450 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Kros Şampiyonasında yarışan sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

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  • 24.11.2022 08:53
  • Güncelleme: 24.11.2022 09:03
Ramazan Baştuğ ve Ersel Tekal'dan büyük başarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Adana’da gerçekleştirilen 450 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Kros Şampiyonasında yarışan sporcular başarılarıyla göz doldurdu.

Şampiyonada büyük erkekler kategorisinde yarışan Kayserili sporcular olimpik kadro sporcularından Ramazan Baştuğ büyük erkekler kategorisinde şampiyon olurken, bir diğer olimpik kadro sporcusu Ersin Tekal büyük erkekler kategorisinde ikinci oldu. U23 Erkekler kategorisinde yarışan Ahmet Mutlu üçüncü, U18 Kadınlar kategorisinde koşan Döndü Kübra Boyraz ise ikinci oldu. Bu sonuçlarla büyük erkekler kategorisinde yarışan sporculardan Ramazan Baştuğ ve Ersin Tekal antrenörleri Kemal Koyuncu ile birlikte 11 Aralık’ta 2022 tarihinde İtalya’nın Torino kentinde yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonasında ülkemizi ve Kayseri’yi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, katılacakları Avrupa Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inandığını belirterek, başarı temennisinde bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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