Ramazan Bedir de aday adaylığı için istifa ediyor

AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir de görevinden istifa ediyor. Bedir'in istifasının ardından adaylığı için başvuru yapması bekleniyor. 

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  • 14.03.2023 14:34
  • Güncelleme: 14.03.2023 14:39
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Ramazan Bedir de aday adaylığı için istifa ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. AK Parti Kayseri teşkilatında da hareketli günler başladı. AK Parti Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir, görevinden istifa ediyor. Bedir’in istifasının ardından adaylığı için başvuru yapması bekleniyor. 

10 milletvekilinin seçileceği Kayseri’de, halen 6 AK Parti, 2 MHP, 1 İYİ Parti ve 1 CHP milletvekili bulunuyor.

1ha

Kayseri Gündem
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