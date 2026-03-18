'Ramazan Bir Aynadır' izleyiciyle buluştu

Genç Müsiad tarafından Yazar Beyhan Köşeoğlu’nun kaleme aldığı “Ramazan Bir Aynadır “ isimli söyleşi, ilahi korosu eşliğinde ve sanatçı Murat Özdeniz’in performansıyla Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Program ile Ramazan ayının manevi iklimini ve sanatın iyileştirici gücünü izleyiciyle buluşturmak hedeflendi.

Genç Müsiad Başkanı Burak Kınış, yaptığı açıklamada; “Bu akşam "Ramazan Bir Aynadır" programında sizlerle bir arada olmaktan, benim için çok kıymetli zaman geçireceğine ben eminim. Biz genç olarak şuna inanıyoruz ki hayat sadece koşmak, kazanmak, yetişmek değil; bazen durup kendimize bakıp, içimize dönmek, bu süreç içerisindeki ilerleyişimizi görmek gerekiyor. İşte Ramazan tam da bunu hatırlatan bir zaman; bir nevi ayna gibi. Kendimizi gördüğümüz, eksikliklerimizi fark ettiğimiz, kalbimizi yokladığımız bir ayna. O aynaya baktığımızda sadece kendimize değil, birbirimize de bakmış oluyoruz. Bir ihtiyaç sahibini, bir yetimin duasını, bir annenin sessiz bekleyişini. Ve anlıyoruz ki güçlü olmak sadece maddi değil; vicdanla, merhametle ve paylaşmakla mümkün. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz "Zimem Defterimiz" tam olarak da bu duygunun yansımasıydı. Kapı kapı dolaşırken şunu fark ettik ki bazen küçük bir dokunuş bir insanın hayatında çok büyük bir yükü hafifletebiliyordu. Ve en güzeli de şu: Kimse bilmeden, sessizce yapılan iyiliklerin kalpte bıraktığı etki. Bu akşam sahnede izleyeceğimiz hikâyeler de aslında hepimizin hayatından bir parça taşıyor. Belki kendimizi bulacağımız, belki birini hatırlayacağımız ama en çok da kalbimize dokunan bir şeyle buradan ayrılacağız. Bu güzel programda emeği geçen tüm sanatçılarımıza, katkı sunan herkese ve bu akşam bizlerle olan siz kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim hepimize o aynaya baktığımızda kendimizden razı olacağımız bir hayat nasip eylesin” ifadelerini kullandı.