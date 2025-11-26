Ramazan Büyükkılıç son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç defnedildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Büyükkılıç, Hulusi Akar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, Önceki Dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, il müdürleri, oda başkanları, siyasi partilerin il başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katılım sağladı.