Ramazan'da balıkçıların da yüzü güldü

Bayrama sayılı günler kalırken Ramazan ayını değerlendiren balıkçılar, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

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  • 18.04.2023 16:06
  • Güncelleme: 18.04.2023 16:35
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Ramazan'da balıkçıların da yüzü güldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bayrama sayılı günler kalırken Ramazan ayını değerlendiren balıkçılar, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Av sezonunu değerlendiren Balıkçı Ercan Tunç, bu sezon hamsinin istedikleri gibi çıkmaması nedeniyle iyi geçmediğini söyledi. Buna rağmen balık fiyatlarının geçen yıla oranla daha düşük olduğunu kaydeden Tunç, "Av sezonu hamsi olmadığından iyi geçmedi. Palamut çok iyi oldu. İnsanların istediği hamsiydi. Hamsi olmadı, küçük oldu, çok iyi geçmedi o yüzden. Fiyatlarımız geçen seneki fiyatlarla aynı. Geçen sene somun 80 TL idi, bu sene 69 TL, hamsi 50 TL idi 40 TL’ye sattık, palamudun tanesi 45 TL’den gitti düşüktü yani" dedi.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken bereketli bir ay geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Ercan Tunç; "Beyaz et ucuz kırmızı ete bakarak. Ramazan’da da et pahalı olduğundan dolayı balık iyi gitti. Satışlardan memnunuz çok şükür" şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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