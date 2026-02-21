Ramazan'da Birlik Yerine Ayrışma: Develi'de Protokol Tepkisi

Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Zafer Partisi Develi ilçe başkanları, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla bu yaklaşımı eleştirdi.

“Ramazan’ın Ruhuna Aykırı”

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Bayram Sabah, “Şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yerinde; ancak protokolün dar tutulması bizleri derinden üzdü. Ramazan’ın bütünleyici ruhu yok sayıldı” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Bu Memleketin Protokolü İki Kişiden Mi İbaret?”

Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Ülkr, “Kaymakam, belediye başkanı ve iki ilçe başkanıyla mı sınırlı protokol? Bu vesileyle Ramazan’ınızı kutluyorum ama bu ‘sizlik’ düşündürücü” ifadeleriyle eleştiride bulundu.

“Siz Kendiniz Çalıp Kendiniz Oynuyorsunuz”

CHP İlçe Başkanı Yusuf Bulut ise, “AK Parti ve MHP dışındaki partiler yok sayılıyor. İlçe konseyi var ama ‘biz bize yeteriz’ diyorsunuz. Fakat suç başkanda değil, balık baştan kokmuş” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Protokol Davet Edilmedi”

Zafer Partisi İlçe Başkanı Kamer Dikkartın da, “Belediye Başkanı Adem Şengül’ün ‘ilçe protokolü ile birlikte’ ifadesi gerçeği yansıtmıyor. Protokol davet edilmedi” diyerek açıklamayı yalanladı.