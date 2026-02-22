Ramazan’da Gönül Köprüleri: Kayseri'de AK Parti Sahada

  • Haberler
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Ramazan ayının manevi iklimini sahadaki yoğun programlarla taçlandırıyor.

İl Başkanı Hüseyin Okandan’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla teşkilat mensupları, hem gündüz vatandaşlarla buluşuyor hem de akşam iftar sofralarında ve teravih sonrası programlarda hemşehrileriyle aynı atmosferi paylaşıyor.

İlk Üç Günde Yoğun Tempo

Ramazanın ilk üç gününde Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde kapsamlı saha programları gerçekleştirildi.

  • 2 bin hane ziyaret edilerek vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.
  • 108 camide teravih namazı sonrası ikram dağıtımı yapıldı.
  • 450 haneye iftar yemeği ulaştırıldı.
  • 120 engelli, hasta ve şehit ailesi ziyaret edilerek yanlarında olundu.
  • “İftara 5 kala” ve “Sahura 5 kala” programlarıyla trafikte ve sahada vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

“Paylaşmayı ve Dayanışmayı Büyütmeye Kararlıyız”

İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. İlk üç günde binlerce vatandaşımızla buluştuk. Bu kutlu ayın ruhuna uygun şekilde paylaşmayı ve dayanışmayı büyütmeye kararlıyız. Özveriyle sahada çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

 

 

 

