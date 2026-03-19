Ramazan'da işletmelere toplam 130 milyon lira cezai işlem uygulandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan ayında yapılan gıda denetimleri verilerini yayımladı. Ramazan ayında işletmelere toplamda 130 milyon lira cezai işlem uygulandığını ve 9 işletme hakkında da suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Bakan Yumaklı, “Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimlerinde uygunsuzluklara sıfır tolerans. Ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen 95 bin gıda denetimi sonucunda; 130 milyon lira idari para cezası uygulandı. 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir duruma müsaade etmiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.