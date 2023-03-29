Ramazan'da pişirme yöntemlerine dikkat

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Ülker, sağlıklı pişirme yöntemlerinin sağlıklı beslenmek kadar önemli olduğunu söyleyerek, 'Özellikle Ramazan'da yağdan mümkün olduğunca uzak pişirme yöntemleri kullanılmalı' dedi.

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  • 29.03.2023 09:40
  • Güncelleme: 29.03.2023 10:41
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Ramazan'da pişirme yöntemlerine dikkat
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Ülker, sağlıklı pişirme yöntemlerinin sağlıklı beslenmek kadar önemli olduğunu söyleyerek, “Özellikle Ramazan’da yağdan mümkün olduğunca uzak pişirme yöntemleri kullanılmalı” dedi.

Ramazan’da kızartmadan çok buğulama, haşlama ve ızgara gibi pişirme yöntemlerinin kullanılmasının daha sağlıklı olacağını söyleyen ERÜ Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Ülker, “Öncelikle herkesin Ramazan Ayı’nı tebrik ederim. Tabi Ramazan denince beslenme ve gastronomi ön plana çıkıyor. Nasıl beslenmeliyiz? Neler tüketmeliyiz? soruları ön plana çıkıyor. Ramazan Ayı boyunca uzun süre iftar beklerken aç ve susuz kaldığımız için, vücut direncimiz düşmekte. Bunun düzelmesini iftar ve sahur arasında yaptığımız için bu aradaki beslenmemize oldukça özen göstermemiz gerekiyor. Tabi ki beslenme uzmanları ve Sağlık Bakanlığı bir takım önerilerde bulunuyor ama ben biraz daha neleri nasıl tüketmeliyiz üzerinde durmak istiyorum. Örneğin iftarda yaklaşık 14-15 saat aç kaldıktan sonra bir anda tüketme yapmamak gerekiyor. Farklı bir ifadeyle iftara öncelikle bir çorba ile başlanmalı ardından mümkünse 10-15 dakika ara verildikten sonra farklı yemeklerle devam edilmeli ve sağlıklı yemeklerle devam edilmeli. Çünkü vücut gün boyunca o açlığa maruz kaldığı ve kan şeker düştüğü için bir anda yağlı yemeklerin tüketilmesi hem sağlığa zararlı hem de ileride kilo alımına olumsuz etki edebiliyor. Bu nedenle özellikle sağlıklı pişirme yöntemlerini kullanmalıyız. Örneğin bir buğulama, ızgara, haşlama pişirme yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemler derin yağda kızartmaya göre, yağda pişirmeye göre daha sağlıklı pişirme yöntemleridir. Bu pişirme yöntemleri kullanılabilir” dedi.

Ülker, baklagiller grubunun ve etlerde de yağsız etlerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Yemek anlamında baktığımızda ise öncelikle iftarda kuru baklagillerin tüketilmesi gerekliliği, et ve türevlerinin yemekleri yapıldığı zaman da daha çok yağsız etlerin tüketilmesi gerektiğinden bahsedebiliriz. Örnek vermek gerekirse ki fırında pişirme de çok sağlıklı bir pişirme yöntemidir, fırında karnabahar yemeği, kuru fasulye, nohut yemeği, mercimek çorbası tüketilebilir. Burada ana olarak bahsedilecek husus da iftar da bir anda yemekleri tüketmek yerine çorba sonrasında biraz bekleyip ana yemek sonrasında bekleyerek hafif tatlıyla tamamlanabilir iftar. Burada bahsetmek gerekirse, yemekleri yaparken yağdan olabildiğince kaçınılması gerekiyor. Örneğin tereyağlı mercimek çorbası hepimizin sevdiği bir çorbadır ama özellikle iftar menülerinde mercimek çorbasını yağsız tüketmek veya az yağlı tüketmek önerilebilir. Çünkü bir anda metabolizmayı hızlandırıcı yiyeceklerden uzak kalmalıyız iftarda. İftardan sahura kadar olan vakitte yoğun su tüketimi ile birlikte hafif yiyecekler tüketilebilir. Özellikle Ramazan Ayı’nda kuru baklagillerin ön plana çıkması gerekiyor. Bunlar hem metabolizmayı hızlandırır hem de aynı zamanda gün içerisindeki açlığı bir nebze düşürür” ifadelerini kullandı.

“Ramazan’da sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli”

Sağlıklı pişirme yöntemleri ile hem vücudun yorulmadığını hem de sağlıklı beslenileceğini söyleyen Ülker, “Son zamanlarda tasarruflu pişirme makineleri oldukça fazla kullanılıyor. Bu daha az yağ tüketimine imkan verdiği için daha sağlıklı yiyeceklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla iftarlarda bu makinelerle yapılan yemekler de tercih edilebilir. Tatlıdan da bahsetmiştik, tatlıda daha çok ağır şerbetli ve ağır yiyeceklerden ziyade sütlü tatlıları tercih etmeliyiz. Yine aynı şekilde metabolizmayı bir anda hızlandırmaya gerek yok iftar menüsünde. Bu yüzden sütlü tatlılara ağırlık verilebilir. Özellikle buğulama yemekler iftar için oldukça elverişli yemeklerdir. Hem besleyici hem de mideye zarar vermeyen yemeklerdir. Fırında pişirme yöntemleri de iftarlarda tercih edilebilir. Ekmekte de daha çok tahıllı ekmeklerin tercih edilmesi çok önemli. Yani sağlıklı pişirme yöntemleri de sağlıklı beslenme için çok önemli. Dolayısıyla özellikle Ramazan aylarında fırında pişirme, haşlama ve buğulama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli. Bu sayede hem vücut yorulmaz, aynı zamanda da sağlıklı beslenilmiş olur” dedi.

İHA

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