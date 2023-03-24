Ramazan’da Seyyid Burhaneddin Türbesi’nde ziyaretçi yoğunluğu

Her şehrin rahmet ve bereket ayı Ramazan ayı ile özdeşleşen mekanları vardır. Türbeler ve tarihi camiler de bu mekanların başında yer alıyor. Kayseri’de ise Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hocası olarak bilinen Seyyid Burhaneddin Tirmizi Hazretleri’nin türbesi ve İslam alimlerinden Su İçmez Efendi’nin kabrinin de bulunduğu tarihi mezarlık ziyaretçi akınına uğruyor.

SEYYİD BURHANEDDİN HAZRETLERİ KİMDİR?

Önemli İslam alimi Seyyid Burhaneddin Tirmizi, 1165 senesinde Özbekistan'ın güneyinde (Afganistan sınırı) bulunan eski Tirmiz şehrinde doğmuştur. Sultanü'l Ulema Bahaeddin Veled'den ilim tahsil eden Seyyid Burhaneddin, hocasının vefatı üzerine Konya'ya gelerek 9 yıl Hz. Mevlana'ya hocalık yapmıştır. Ardından Kayseri'ye dönmüş ve 1244 senesinde burada vefat etmiştir. Şehir merkezine yürüyerek 10 dakika mesafede bulunan ve kendi adını taşıyan mezarlığa defnedilmiştir. Kabrinin üzerine sonradan türbe yapılmıştır. Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nden kalan en önemli eser, sözlerinin ve müritleri ile sohbetlerinin yer aldığı 'Maarif' isimli kitaptır.

ULEMA SU İÇMEZ EFENDİ KİMDİR?

Kayseri'nin yetiştirdiği alimlerden Su İçmez Efendi'nin, rüyasında peygamber efendimizin elinden su içtiği ve o tarihten sonra ağzına hiç su almadığı için bu lakapla anıldığı rivayet edilir. Ömrünün büyük bölümünü oruçlu geçirdiği anlatılır.

Gerçek ismi ve doğum tarihi bilinmeyen Su İçmez Efendi'nin mezarı başındaki kitabesine göre 1758 senesinde vefat ettiği yazılıdır. Az kişi tarafından bilinse de, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı'nda metfun bulunan Su İçmez Efendi'nin kabri de, dua etmek isteyenler tarafından ziyaret edilmektedir.