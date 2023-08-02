Ramazan Durdu, Argıncıkspor'da
Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Argıncıkspor, yeni sezon öncesi dış transferde tecrübeli oyuncu Ramazan Durdu'yu kadrosuna kattı.
- 02.08.2023 09:24
- Güncelleme: 02.08.2023 09:24
Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Argıncıkspor, yeni sezon öncesi dış transferde tecrübeli oyuncu Ramazan Durdu’yu kadrosuna kattı.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor transferde bombayı patlattı. Geride kalan sezon başarılı bir performans ortaya koyan Argıncıkspor, 2023-2024 sezonunda hedefini büyüttü. Yılın transferini gerçekleştiren yeşil beyazlılar, geride kalan sezon Erciyes Esen Makina FK’da forma giyen Ramazan Durdu’yı kadrosuna kattı.
Argıncıkspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takımımız dış transfer daha önce birçok takımda profesyonel olarak forma giyen ve son olarak Erciyes Esen Makine Futbol Kulübünde forma giyen Ramazan Durdu ile anlaşma sağlamıştır.. Hem oyuncu hem kulübümüze hayırlı uğurlu olsun” denildi.
Tecrübeli oyuncu Ramazan Durdu’nun kariyerinde oynadığı takımlar ise şu şekilde:
Kocasinan Şimşekspor
Kayserispor
Kayseri Erciyesspor
Eskişehirspor
Mersin İdman Yurdu
Giresunspor
Anadolu Selçukspor
Kahramanmaraşspor
Karaman Belediyespor
Yahyalıspor
Gültepespor
Develispor
Erciyes Esen Makine FK