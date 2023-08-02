Ramazan Durdu, Argıncıkspor'da

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Argıncıkspor, yeni sezon öncesi dış transferde tecrübeli oyuncu Ramazan Durdu’yu kadrosuna kattı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Argıncıkspor transferde bombayı patlattı. Geride kalan sezon başarılı bir performans ortaya koyan Argıncıkspor, 2023-2024 sezonunda hedefini büyüttü. Yılın transferini gerçekleştiren yeşil beyazlılar, geride kalan sezon Erciyes Esen Makina FK’da forma giyen Ramazan Durdu’yı kadrosuna kattı.

Argıncıkspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takımımız dış transfer daha önce birçok takımda profesyonel olarak forma giyen ve son olarak Erciyes Esen Makine Futbol Kulübünde forma giyen Ramazan Durdu ile anlaşma sağlamıştır.. Hem oyuncu hem kulübümüze hayırlı uğurlu olsun” denildi.

Tecrübeli oyuncu Ramazan Durdu’nun kariyerinde oynadığı takımlar ise şu şekilde:

Kocasinan Şimşekspor

Kayserispor

Kayseri Erciyesspor

Eskişehirspor

Mersin İdman Yurdu

Giresunspor

Anadolu Selçukspor

Kahramanmaraşspor

Karaman Belediyespor

Yahyalıspor

Gültepespor

Develispor

Erciyes Esen Makine FK