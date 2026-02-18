'Ramazan'ın ruhu, israf değil adalet, ayrıcalık değil hakkaniyet, gösteriş değil samimiyet'

Altun, Ramazan'ın paylaşmanın ve dayanışmanın hayatın her alanında hâkim olması gerektiğini öğrettiğini ifade etti. Ancak bu yıl Ramazan'a girerken, milletin ağır ekonomik şartlar ve geçim sıkıntıları ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Ramazan ruhunun israfın değil kanaatin, ayrıcalığın değil hakkaniyetin, gösterişin değil samimiyetin yanında durmayı emrettiğini söyledi.

Başkan Altun, yönetenlerin de Ramazan’ın derin çağrısını duyması gerektiğini belirterek, açlık ve yoksullukla sınanan milyonların durumunu görmenin, adil bir düzen kurma sorumluluğunu hatırlamanın bu ayın en önemli muhasebesi olduğunu ifade etti. Gerçek bereketin, milletin huzurunda, refahında ve adaletinde saklı olduğuna dikkat çekti.

Altun, Ramazan'ın sadece bireysel arınma değil, toplumsal bir uyanış zamanı olduğunu vurgulayarak, daha adil bir ekonomik düzenin ve hakkın, hukukun üstün olduğu bir yönetim anlayışının mümkün olduğunu hatırlattı. Bu bilinçle, milletin yaşadığı sıkıntıların sona ermesi ve paylaşmanın, adaletin hâkim olduğu bir Türkiye için mücadele edeceklerini belirtti.

Son olarak, mübarek Ramazan ayının şehre, ülkeye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini dileyen Altun, tuttuğumuz oruçların ve ettiğimiz duaların kabul olmasını temenni etti. Ramazan’ının mübarek olduğunu ifade etti.