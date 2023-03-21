Ramazan'ın yaklaşmasıyla bamyaya ilgi arttı

Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Ahmet Duran Ertunç, Ramazan'ın yaklaşmasıyla birlikte en çok sattıkları ürünlerin içerisinde bamyanın birinci sırada yer aldığını söyledi.

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  • 21.03.2023 12:40
  • Güncelleme: 21.03.2023 12:54
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Ramazan'ın yaklaşmasıyla bamyaya ilgi arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kuruyemişçilik yapan Ahmet Duran Ertunç, Ramazan’ın yaklaşmasıyla birlikte en çok sattıkları ürünlerin içerisinde bamyanın birinci sırada yer aldığını söyledi.

Kayseri’de vatandaşların Ramazan hazırlık sürüyor. Ramazan’ın yaklaşmasıyla vatandaşların bamyaya olan ilgileri arttı. Bamyanın özellikle Ramazan’da çok tüketildiğini söyleyen kuruyemişçi Ahmet Duran Ertunç, “Bamya biraz pahalı olduğu için herkese övemiyoruz. Ancak Ramazan’da da vazgeçilmezdir ve yenmesi iyidir. Bağırsaklara faydası var. Dizdeki sıvı kaybına faydası var. Saymakla bitmeyecek faydaları var. Ramazan da özellikle çok tüketiliyor ama biz her mevsim satıyoruz. Yüz gramından da 4-5 kişilik bir aileye rahat bir şekilde çorba oluyor. Şu anda iyi bamyanın kilosu 800-900 TL arasında satışa sunuluyor. En iyi olan 900 TL dediğimiz yeşil ve ufak olan bamyadır. Birde biraz daha esmer olanı var onun kilosu da 800 TL. Genelde insanlarımız 100 ve 250 gram alıyorlar. Çocuklarıma da vereceğim diyenler, 500 gram ya da 1 kilo alıyorlar. 1 kilo alan vatandaşlarımız az. Ancak 100 gramından da yemek çıktığı için genelde tercih edilen 100 gram” şeklinde konuştu.

Ramazan’da sattıkları ürünler içerisinde bamyanın ilk sırada yer aldığını ifade eden Ertunç, “Ramazan da özellikle sattığımız ürünler içerisinde bamya birinci sırada. İkinci olarak da hurma, üzüm ve kayısı en çok sattığımız ürünlerdir. Yeni nesil pek hoşaflığı tercih etmiyor ama eski nesil genelde hoşaflık ürünleri alıyor. İşlerimiz çok şükür iyi eski ramazanlar yok. Hayırlı Ramazanlar olsun. İnşallah günahlarımızdan arınalım. Bayrama tertemiz girelim. Hayırlısıyla kazasız, belasız, depremsiz ve selsiz günler yaşarız. İnşallah kuraklık yaşamayız ve ürünlerimiz iyi yetişir” diye konuştu.

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İHA

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